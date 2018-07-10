Желающие поучаствовать в гонках на яхтах Baikal Sailing Week 2018 ещё успевают подать заявки
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля на Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018, которая продлится до 4 августа. По словам организаторов, это время - самый благоприятный сезон для яхтинга на Священном озере.
Участники прошлых соревнований рассказывают, что они пережили незабываемые эмоции. Благодаря парусной регате можно почувствовать Байкал, говорят яхтсмены.
- Чтобы почувствовать Байкал, в него нужно окунуться, и не с берега зайти в воду, а нырнуть именно в глубину. И лучше с борта гоночной яхты. В прошлом году мне посчастливилось стать членом настоящей боевой команды на яхте и поучаствовать в самой красивой регате сезона. Незабываемо увидеть Байкал в любую погоду и любое время суток. Безмерное количество адреналина от гоночного процесса, эмоции от окружающей красоты вокруг и от общения с настоящими, ставшими родными, яхтсменами! – рассказывает яхтсмен-любитель Александр.
В этот раз яхты проплывут по живописным местам Байкала: Иркутск — бухта Щель (река Ангара) — посёлок Листвянка — бухта Песчанная — деревни Бугульдейка и Сахюрта — острова Малого моря — бухта Загли (Байкал).
Команды будут сопровождать опытные шкиперы, хорошо знающие особенности акватории Байкала. Желающие принять участие ещё успевают подать заявки. Информацию о регате можно посмотреть на официальном сайте - http://bsw.sea-unlimited.ru, а также в группе https://www.facebook.com/baikalsailingweek/
Участник парусной регаты на Байкале: «Это будет незабываемо!»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За минувшие сутки уровень воды повысился на 1-2 сантиметра
11 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с
Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам
Желающие поучаствовать в гонках на яхтах Baikal Sailing Week 2018 ещё успевают подать заявки
Поручение отдал губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Также они сделают скамейки и урны
На вечере исполнили ритуальные танцы и горловое пение
Впервые на фестивале «Голос кочевников» выступит кроссовер-группа Hanggai, которая сочетает традиционную и рок-музыку
Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом
Современные автомобили направят в районы. ФОТО
Соревнования проходили среди паралимпийцев
Основным признаком является нехватка денег на самое необходимое
«Всем детям уже пора идти в садик, но зелёный свет никак не загорается», заявляют мамы
Местом проведения стал железнодорожный переезд в Горьком