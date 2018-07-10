Участник парусной регаты на Байкале: «Это будет незабываемо!»

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Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам Общество, Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом