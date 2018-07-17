17 Июля

16 Июля

Популярное

Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата

Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата
Общество,  Фото:bsw.sea-unlimited.ru
Яхтсмены, желающие принять участие, могут присоединиться к формирующимся экипажам

До старта Байкальской парусной регаты Baikal Sailing Week 2018 осталось 10 дней. С 28 июля по 4 августа яхтсмены со всей страны соберутся на побережье священного озера и проплывут по самым красивым местам.

На кадрах видеоотчёт с прошлогодней регаты. На видео запечатлены люди, которые собираются в плаванье. После парусники продолжают движение по водной глади Байкала. Во время путешествия яхтсменам удаётся отдохнуть: лёжа попеть и потанцевать. Потом несколько парусников собрались рядом, а участники регаты радостно помахали в камеру.


Регистрация участников ещё продолжается. Для того, чтобы присоединиться к путешествию по Байкалу, нужно подать заявку на сайте организаторов http://bsw.sea-unlimited.ru 

Baikal Sailing Week
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия оказалась в числе лучших по призыву новобранцев
Бурятия оказалась в числе лучших по призыву новобранцев
Общество, 17.07.2018
В ВВО завершилась весенняя призывная кампания
Иркутская легкоатлетка взяла три медали чемпионата России
Общество, 17.07.2018
Соревнования прошли среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира по боксу в Сербии
Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира по боксу в Сербии
Общество, 17.07.2018
С 11 по 15 июля в Суботице, Сербия, прошёл международный турнир по боксу среди юниоров «Золотые перчатки»
Жители Бурятии будут платить за сведения из ЕГРН по-новому
Общество, 17.07.2018
В июле 2018 года в Бурятии вступает в силу новый порядок оплаты за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата
Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата
Общество, 17.07.2018
Яхтсмены, желающие принять участие, могут присоединиться к формирующимся экипажам. ВИДЕО
Улан-удэнцы сломали стену, возведённую для спасения их жизней
Улан-удэнцы сломали стену, возведённую для спасения их жизней
Общество, 17.07.2018
На железной дороге с начала года погибли уже 9 человек
Бурятский «Головар» озвучили на монгольском
Бурятский «Головар» озвучили на монгольском
Общество, 17.07.2018
Через неделю фильм выйдет в прокат в Монголии
Путешественники со всей России спели песню про Улан-Удэ (видео)
Путешественники со всей России спели песню про Улан-Удэ (видео)
Общество, 17.07.2018
Передвигались путешественники на трёх джипах и мотоцикле
В иркутских лесах прогнозируют сильную пожароопасность
В иркутских лесах прогнозируют сильную пожароопасность
Общество, 17.07.2018
Чрезвычайная обстановка прогнозируется в 11 районах
В Улан-Удэ пройдёт «ЗвениУдинская толкучка»
В Улан-Удэ пройдёт «ЗвениУдинская толкучка»
Общество, 17.07.2018
Впервые в городе выставят на продажу антиквариат и винтажные вещи
Дари Саханова стартует на международном теннисном турнире в Армении
Дари Саханова стартует на международном теннисном турнире в Армении
Общество, 17.07.2018
Юная спортсменка сразится с соперницей из Румынии
На участке улан-удэнца снесли опоры ЛЭП
На участке улан-удэнца снесли опоры ЛЭП
Общество, 17.07.2018
Они, в частности, мешали проезду пожарных машин

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^