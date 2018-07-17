Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата

На кадрах видеоотчёт с прошлогодней регаты. На видео запечатлены люди, которые собираются в плаванье. После парусники продолжают движение по водной глади Байкала. Во время путешествия яхтсменам удаётся отдохнуть: лёжа попеть и потанцевать. Потом несколько парусников собрались рядом, а участники регаты радостно помахали в камеру.





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До старта Байкальской парусной регаты Baikal Sailing Week 2018 осталось 10 дней. С 28 июля по 4 августа яхтсмены со всей страны соберутся на побережье священного озера и проплывут по самым красивым местам.Регистрация участников ещё продолжается. Для того, чтобы присоединиться к путешествию по Байкалу, нужно подать заявку на сайте организаторов http://bsw.sea-unlimited.ru