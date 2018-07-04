3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД
3 июля 1936 году Советом народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочее- крестьянской милиции СССР».
3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД.
Вчера личный состав подразделений ГИБДД, почётные гости, вдовы погибших сотрудников, ветераны собрались на торжественный митинг у мемориала, посвящённого памяти сотрудников ГИБДД, погибших при выполнении служебного долга.
С приветственным словом к присутствующим обратился начальник УГИБДД МВД по Бурятии Павел Югов. Он отметил, что значимость работы Госавтоинспекции переоценить очень сложно. С каждым годом растёт в республике поток транспорта, всё интенсивнее становится движение. Большая ответственность за сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения, культуру поведения водителей и пешеходов в республике лежит на сотрудниках ГИБДД.
- За последние четыре года наша работа позволила значительно снизить аварийность на дорогах республики, - сказал он.
Отличившиеся сотрудники подразделения и ветераны были награждены ведомственными медалями, благодарностями и почётными грамотами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии наградили лучших сотрудников ГИБДД
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожарные поезда ВСЖД готовы защищать территории от лесных пожаров
3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД
Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский
Особо отличившихся сотрудников наградили
Такой водитель создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения
Полисы автогражданки на бланках строгой отчётности могут уйти в историю
Малышка стала шестым ребёнком в большой семье
На Ильинскую больницу поступило сразу несколько жалоб от родных умерших людей
В Сети появилось ещё одно забавное видео, сделанное у экрана телевизора перед историческим матчем
Для гостей устроят дефиле костюмов вареника и конкурс необычной начинки
Также они побывают на лекциях и мастер-классах
Здесь выставлены раритетные автомобили и техника полиции
Собрано более 140 кубометров отходов
Только в прошлом году от сексуального насилия пострадали более 4 тысяч детей
Соревнования прошли в Кызыле