В Бурятии наградили лучших сотрудников ГИБДД

3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД



3 июля 1936 году Советом народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочее- крестьянской милиции СССР».



3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД.



Вчера личный состав подразделений ГИБДД, почётные гости, вдовы погибших сотрудников, ветераны собрались на торжественный митинг у мемориала, посвящённого памяти сотрудников ГИБДД, погибших при выполнении служебного долга.



С приветственным словом к присутствующим обратился начальник УГИБДД МВД по Бурятии Павел Югов. Он отметил, что значимость работы Госавтоинспекции переоценить очень сложно. С каждым годом растёт в республике поток транспорта, всё интенсивнее становится движение. Большая ответственность за сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения, культуру поведения водителей и пешеходов в республике лежит на сотрудниках ГИБДД.



- За последние четыре года наша работа позволила значительно снизить аварийность на дорогах республики, - сказал он.



Отличившиеся сотрудники подразделения и ветераны были награждены ведомственными медалями, благодарностями и почётными грамотами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



