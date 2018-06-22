Диджей Саймон пригласил улан-удэнцев на День молодёжи (видео)

27 июня по всей стране отмечается День российской молодежи. В республике пройдет цикл праздничных мероприятий



Праздничные мероприятия начнутся с поздравления молодых семей во Дворце бракосочетания в 10 часов. Затем в парке культуры и отдыха «Юбилейный» состоится развлекательная программа ко Дню молодежи «Мы – юность планеты» в 12 часов.



С 16 часов стартует вечерняя программа. Так, на площади Советов пройдет вручение Государственных премий Республики Бурятия в области поддержки талантливой молодежи, красных дипломов выпускникам высших и средне-специальных заведений республики.



В это же время на центральной пешеходной улице Ленина соберутся участники музыкального фестиваля «МузАртерия» – проекта Российского союза молодёжи.



«В программе на площади Советов каждый найдет развлечение по вкусу: Абитуриенты смогут выбрать профессию будущего на организованных профориентационых площадках, самой талантливой молодежи нашей республики вручат дипломы и денежные премии, лучшие творческие студенческие коллективы представят красочные номера, для веселых и находчивых пройдет Летний кубок КВН среди работающей молодежи», - рассказывает заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Эрдэни Дымчиков.



Завершит насыщенную программу Дня молодежи развлекательная программа от «Synergy Group» с участием известного российского диджея Саймона, которая начнется в 21 час, сообщает пресс-служба правительства РБ.

