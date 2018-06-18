Мэрия Улан-Удэ: «Высотки на месте школы №40 не будет!»

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Велодорожки появятся в Иркутске Общество, Велодорожки обустроят в разных районах Иркутска в этом году







Призывники из Бурятии пополняют воинские части Общество, С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более 7,5 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири

Сотрудники УФСИН Бурятии убрались на Байкале Общество, Они собрали на берегу озера три контейнера мешков с мусором