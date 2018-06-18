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Мэрия Улан-Удэ: «Высотки на месте школы №40 не будет!»

Мэрия Улан-Удэ: «Высотки на месте школы №40 не будет!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас в комитете по образованию ищут оптимальные варианты выхода из ситуации с закрывшейся крупной школой

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях стало известно о закрытии школы №40 на проспекте 50-летия Октября. 1 сентября школа не откроется из-за признания четырёхэтажного здания аварийным. Не исключено, что школа будут снесена. Среди родителей школьников распространяются слухи, что на этом месте построят очередную многоэтажку, тем более, что рядом со школой на месте снесённого кинотеатра «Октябрь» скоро появится 19-этажный жилой комплекс. Также боятся улан-удэнцы, что на таком лакомом земельном участке появится торговый центр. Однако сегодня в комитете по образованию Улан-Удэ опровергли эту информацию.

По словам председателя комитета по образованию Ульяны Афанасьевой, если решение о сносе всё же будет принято, на этом месте будет построено только новое здание школы №40.

Трещины в фундаменте, из-за которых школа закрыта, были и два года назад. Они вызваны подводными течениями, которые проходят под учреждением. В мае во время проверки перед проведением капитального ремонта цокольного этажа школы выяснилось, что трещины стали больше. Было принято решение провести экспертизу здания. В прошлый четверг, 14 июня, от специалистов было получено заключение, что здание находится в аварийном состоянии.

- Дальше продолжать обучение в этом здании невозможно. Сейчас решается вопрос, что делать со школой, как с юридическим лицом, с детьми и педагогическим коллективом. Один из вариантов - это перенос учебного процесса в другие здания и школа как юрлицо она остаётся. Второй вариант – роспуск школы: мы детей отдаём или распределяем в другие ближайшие школы. Ни один учитель не останется без работы, это если в случае школа № 40 перестанет существовать как юридическое лицо, - заявила Ульяна Афанасьева.

Сейчас в комитете рассматривают все подходящие помещения Железнодорожного района, чтобы туда можно было перенести учебный процесс. Однако, что именно будут делать со школой № 40, пока неизвестно.

- Дать конкретного ответа мы сейчас не можем. Сейчас всё находится на уровне вариантов и на уровне принятия решений. Ведётся достаточно большая работа: мы рассматриваем то, какая школа Железнодорожного района сможет принять детей, сколько, в каком количестве. Нельзя допускать, чтобы в других школах была допущена третья смена. Если осуществлять подвоз, то как, по какой схеме… Очень много вопросов, которые рассматриваются в ежедневном порядке, - заключила Ульяна Афанасьева, заверив, что будет выбран оптимальный вариант.

По её словам, на этой неделе уже будет принято окончательное решение, после чего педагоги донесут информацию до родителей учеников.

По словам Афанасьевой, денег на строительство новой школы в бюджете нет, есть только возможность попасть в федеральные образовательные программы.

На сегодня в школе обучается 1038 детей, работает 48 педагогов.
школы
 
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