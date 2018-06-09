Верующие собрались в Иволгинском дацане на празднике. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии прошёл четвёртый международный фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей», посвящённый XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржо Итигэлову.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня на торжества в честь Итигэлова приезжал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Они с Хамбо Ламой Дамбой Аюшевым посетил экспозиции.
Напомним, тело ушедшего в 1927 году Итигэлова подняли на поверхность в 2002 году. Тело оказалось нетленным, на нём отсутствовали, и до сих пор нет никаких признаков разложения. Доступ к телу Итигэлова открывают несколько раз в год, по большим буддийским праздника, каждый раз на событие приезжают тысячи верующих.
Для всех буддистов чрезвычайно важен феномен Хамбо Ламы Даша-Доржо Итигэлова, который 165 лет пребывает в Драгоценном теле.
Большой праздник Хамбо Ламы Итигэлова прошёл в Бурятии (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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