Алексей Цыденов побывал на фестивале Итигэлова

Глава Бурятии оценил творческие работы на международном фестивале духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей»
В Бурятии проходит фестиваль культуры, посвящённый XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржо Итигэлову. Четвёртый международный фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей», посвящённый выдающемуся религиозному деятелю, идёт сегодня в Иволгинском дацане.
Праздничное мероприятие посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он вместе с Хамбо Ламой Дамбой Аюшевым посетил экспозиции и поговорил о буддизме.
На стадионе Иволгинского дацана развернулись выставки произведений декоративно-прикладного искусства и изделий народных художественных промыслов, детских рисунков «Свет буддийской веры», профессионального изобразительного искусства «Вдохновение от Учителя», сообщает Буддийская традиционная Сангха Бурятии.
В праздничном концерте принимают участие победители конкурсов совместно с ведущими мастерами искусства и народного творчества. Они будут удостоены чести преподнести свои творческие подношения XII Пандито Хамбо Ламе Даша Доржо Итигэлову.
Приз победителю фестиваля предоставляет Жигжит Баясхаланов – знаменитый мастер-оружейник, создающий художественные ножи в национальном стиле. Победитель станет обладателем эксклюзивного ташуура-оберега – символа власти и удачи. Такой оберег изготавливается не как традиционная плеть – с двух сторон рукояти расположены голова Дракона (Луу), символизирующая власть и силу, и Коня (Хий-Морин) – символа удачи.
Глава Бурятии оценил творческие работы на международном фестивале духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей»
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