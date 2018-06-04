Учителя Бурятии просят Путина повысить зарплаты



На апрельской сессии Народного Хурала вопрос



Кроме того, свой вопрос Путину уже

На апрельской сессии Народного Хурала вопрос вызвал бурное обсуждение . Тогда народные избранники жарко обсуждали, каким образом можно разрешить ситуацию, но так и не смогли найти компромисса. Вопрос вновь будут решать на ближайшей сессии.Кроме того, свой вопрос Путину уже успели задать мамы республики . Их волнует отсутствие мест в детских садах. Объединившись, женщины надеются быть услышанными.

Педагоги Бурятии задали вопрос в рамках «прямой линии» с Владимиром Путиным. Их волнует несправедливая оплата труда и способ начисления зарплаты.- Я, учитель математики города Северобайкальск, прошу от имени всех педагогов города: установления справедливой оплаты труда работников образования так, чтобы она отражала действительный вклад педагога в образование, количество и качество затраченного труда, учитывала его квалификацию и педагогический стаж и основывалась на МРОТ. Вести расчёт средней заработной платы педагогических работников не на физическое лицо, а на штатную единицу, то есть средней зарплаты на ставку, - пишет преподаватель.По его словам, он вынужден работать на двух ставках, оплата за которые «едва хватает, чтобы жить нормально».Как сообщал «Байкал-Daily», зарплату учителей в Бурятии планируют повысить на 4%. Однако увеличение касалось не всей зарплаты, а лишь оклада.