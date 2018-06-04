Мамы Бурятии хотят решить проблему детсадов через Путина



«Да, давайте объединяться. Мы тоже не попали. Нам уже 4 года, а очередь 2-тысячные»



«Надеюсь, хоть один вопрос попадёт» - пишут мамы в интернете.



Как



Как можно задать вопрос



Задать вопрос президенту в рамках «прямой линии» может любой желающий. Это можно сделать разными способами: позвонив по телефону в Единый центр обработки сообщений по бесплатному номеру 8-800-200-40-40; отправив бесплатное СМС или ММС-сообщение на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи, при этом текст должен быть не больше 70 знаков и на русском языке.



Также можно задать вопрос на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через официальное мобильное приложение «Москва-Путину». Кроме того, через приложение можно будет выйти на видеосвязь со студией, если вопрос будет отобран для прямого эфира. Через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальных группах «Прямой линии» - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu можно оставить видеовопрос.



Посмотреть трансляцию «прямой линии» можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 242, «ОТР», а также услышать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Надеюсь, хоть один вопрос попадёт» - пишут мамы в интернете.Как сообщал «Байкал-Daily» , в министерстве образования республики озадачены этой проблемой. Они сообщали, что для ликвидации очереди в детсадах необходимо построить ещё 17 учреждений, из 14 – в Улан-Удэ. По данным минобраза, сейчас в республике проживает более 116 тысяч детей от 0 до 7 лет; 51 % из них ходят в детские сады.Задать вопрос президенту в рамках «прямой линии» может любой желающий. Это можно сделать разными способами:в Единый центр обработки сообщений по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;или ММС-сообщение на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи, при этом текст должен быть не больше 70 знаков и на русском языке.Также можно задать вопрос на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через официальное мобильное«Москва-Путину». Кроме того, через приложение можно будет выйти на видеосвязь со студией, если вопрос будет отобран для прямого эфира. Через«ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальных группах «Прямой линии» - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu можно оставить видеовопрос.Посмотреть трансляцию «прямой линии» можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 242, «ОТР», а также услышать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

7 июня состоится традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Россияне смогут задать вопросы и получить ответ от президента. Мамы Бурятии не остались в стороне и написали обращение Путину. Они хотят разрешить вопрос с местами в детских садах республики.- Нам 3,6 года, в очереди были 1800, но не попали в сад. О проблеме с детсадами я написала на «прямую линию» Владимиру Путину. В 2016 году уже был этот вопрос на «прямой линии», после чего детей распихали по 40-50 человек в группу, а проблему не решили за два года никак в итоге, - рассказала «Байкал-Daily» обеспокоенная улан-удэнка.В соцсетях мамы со всей республики объединились и активно обсуждают общую для них проблему. Запись с призывом написать аналогичные обращения Путину просмотрело около двух тысяч пользователей Сети и под ней опубликованы десятки комментариев.«Свой вопрос по этому поводу я уже отправила на «прямую линию». Надеюсь, что нас услышат!»«Нам 5 лет и 4 месяца, в очереди 2086! Встали в очередь в 2,5 года. Это нормально?!»