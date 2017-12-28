Братчанин завоевал золото на Кубке России по санному спорту

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 7 регионов



Спортсмен из Братска Евгений Воскресенский в одноместных санях завоевал золотую медаль на третьем финальном этапе Кубка России, в котором приняли участие спортсмены из семи регионов страны. Соревнования прошли с 20 по 24 декабря в посёлке Красная поляна Краснодарского края.



Там же с 19 по 24 декабря состоялись всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеский Кубок». Бронзовым призёром в одноместных санях среди участниц из шести регионов России стала Снежана Лысакова.



Оба спортсмена тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва Александра Зубкова под руководством тренеров Жанны Лукашевой и Натальи Ознобихиной, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.