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Жители Бурятии смогут бесплатно слетать в Москву в костюме Деда Мороза
Общество, 26.12.2017 09:01 Фото:
Необычную акцию предлагает лоукостер «Победа»
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила новогоднюю акцию: пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки получат бесплатный перелёт. Единственное условие - наличие свободных мест в самолёте, говорится в сообщении «Победа».
Акция будет действовать с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на всех рейсах маршрутной сети.
- Чтобы принять участие в новогодней акции, клиент должен подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением, - поясняют в «Победе».
Как сообщал «Байкал-Daily», в среднем загрузка рейсов «Победы» в направлении Улан-Удэ - Москва и обратно составляет 92%. С момента работы в Бурятии (30 сентября) лоукостер перевёз уже 12 тысяч пассажиров.
На сегодня средний тариф в одну сторону составляет 7 499 рублей.
Ещё недавно «Победа» планировала уйти из Бурятии после марта 2018-го. Однако после ряда переговоров авиакомпания продлила работу в республике как минимум до октября.
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