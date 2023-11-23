Минтранс России: «Перевозки по озеру Байкал увеличились на 12%»

Путин поддержал обновление инфраструктуры

Перевозки на озере Байкал в навигацию 2023 года составили 390 тысяч человек. Это на 12% больше, чем за навигацию 2022 года. Об этом сообщил 22 ноября на совещании президента России с членами правительства министр транспорта страны Виталий Савельев.

- Основной пассажиропоток приходится на период навигации, который на Байкале составляет 163 дня, - цитирует министра официальный сайт Кремля. - На судоходных трассах озера Байкал установлена гарантированная глубина судового хода пять метров.

По информации реестра Российского классификационного общества, на учёте на озере Байкал состоит 315 единиц флота.

По словам министра, сейчас ведётся строительство трёх гибридных круизных судов на электротяге для осуществления туров по озеру. Каждое из них будет совершать не менее 18 круизов в навигацию продолжительностью 6–7 дней.

- Вместе с тем вынужден отметить, что круизные перевозки в достаточном объёме на озере Байкал в настоящее время ограничены. Причина – в плохом техническом состоянии причальных стенок и их недостаточном количестве. И в целях развития круизного судоходства на озере Байкал Республике Бурятия и Иркутской области следует привести соответствующую инфраструктуру в надлежащее состояние, - предложил Савельев.

Президент Владимир Путин инициативу поддержал:

- Что касается Байкала, я вас прошу проработать это с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно.

Всего же в 2023 году по внутренним водным путям перевезено более 10 млн пассажиров. Это почти на 16% больше, чем в 2022 году.

«Байкал-Daily» сообщал, что в августе 2023 года президент России поручал разработать федеральную программу круизного и пассажирского судоходства на Байкале.

