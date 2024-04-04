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Улан-удэнский аэропорт подвёл итоги работы за три месяца 2024 года

Улан-удэнский аэропорт подвёл итоги работы за три месяца 2024 года
Экономика,  Фото:t.me/airportbaikal

Наблюдается стабильный рост

В первом квартале 2024 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 146 902 пассажира. Это что на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом сообщил 4 апреля гендиректор воздушных ворот Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

«Самым популярным направлением остаётся Москва, - написал он в своём телеграм-канале. - Также популярны направления в Иркутск, Новосибирск, Владивосток».

По словам Гармаева, активно ведутся продажи на новые маршруты - в Сочи, Казань и Горно-Алтайск по летнему расписанию.

«Средняя загрузка рейсов в первом квартале возросла», - отметил директор аэропорта, призвав пассажиров приобретать билеты заранее.

По итогам 2023 года через аэропорт Улан-Удэ прошло 715 605 пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2024 года в аэропорту «Байкал» ожидается открытие нового терминала внутренних авиалиний.
Аэропорт "Байкал" авиация пассажиропоток

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