У жителей Бурятии появился шанс напрямую улететь в Сочи за 9 тысяч





«Время в полёте составит около семи часов», – рассказал глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.



Кроме того, в 2024 году у жителей республики есть возможность летать со скидками из Улан-Удэ в Томск, Кызыл, Иркутск и Горно-Алтайск, а также из Красноярска в Нижнеангарск и Таксимо.



Столицу Бурятии и Сочи через несколько месяцев свяжут прямые рейсы. Летать на юг страны жители республики смогут с 31 мая и до 10 октября. Авиакомпания iFly Airlines будет выполнять рейсы туда по понедельникам и пятницам, а обратно – по четвергам и воскресеньям.Этот маршрут включили в перечень субсидируемых. Правда, приобрести билеты со скидкой – за 8850 рублей – смогут только некоторые пассажиры. Это пенсионеры, студенты, члены многодетных семей и люди с инвалидностью.