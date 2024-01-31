31 января

30 января

Популярное

У жителей Бурятии появился шанс напрямую улететь в Сочи за 9 тысяч

У жителей Бурятии появился шанс напрямую улететь в Сочи за 9 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако субсидированные билеты будут доступны далеко не всем пассажирам

Столицу Бурятии и Сочи через несколько месяцев свяжут прямые рейсы. Летать на юг страны жители республики смогут с 31 мая и до 10 октября. Авиакомпания iFly Airlines будет выполнять рейсы туда по понедельникам и пятницам, а обратно – по четвергам и воскресеньям.

Этот маршрут включили в перечень субсидируемых. Правда, приобрести билеты со скидкой – за 8850 рублей – смогут только некоторые пассажиры. Это пенсионеры, студенты, члены многодетных семей  и люди с инвалидностью. 

«Время в полёте составит около семи часов», – рассказал глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.

Кроме того, в 2024 году у жителей республики есть возможность летать со скидками из Улан-Удэ в Томск, Кызыл, Иркутск и Горно-Алтайск, а также из Красноярска в Нижнеангарск и Таксимо.
авиаперевозки Сочи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ Русский драматический театр отпраздновал 95-летие
В Улан-Удэ Русский драматический театр отпраздновал 95-летие
Общество, 31.01.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с торжественного мероприятия
За несанкционированную подрезку деревьев в Улан-Удэ будут штрафовать
За несанкционированную подрезку деревьев в Улан-Удэ будут штрафовать
Общество, 31.01.2024
Уведомление в комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ
В районе Бурятии начался исход врачей
В районе Бурятии начался исход врачей
Общество, 31.01.2024
Из-за этого местные жители ударились в панику

Большинство улан-удэнцев поддержали самозапрет на кредиты
Большинство улан-удэнцев поддержали самозапрет на кредиты
Общество, 31.01.2024
Подстраховаться сильнее всего хотят горожане старше 45 лет
В Улан-Удэ затянули со строительством трёх новостроек
В Улан-Удэ затянули со строительством трёх новостроек
Общество, 31.01.2024
Рабочие уже заметно отстают от графика
В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари
В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари
Общество, 31.01.2024
У местных властей возникли финансовые трудности
В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда
В Бурятии светофоры возле школ установили по решению суда
Общество, 31.01.2024
Вопрос решился после прокурорского вмешательства
Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью
Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью
Общество, 31.01.2024
Они обошли коллег из Амурской области и Хабаровского края
В районе Бурятии назревает скандал из-за отмены прямых выборов главы
В районе Бурятии назревает скандал из-за отмены прямых выборов главы
Общество, 31.01.2024
Бичурцы крайне недовольны, что за них теперь всё будут решать депутаты
В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги
В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги
Общество, 31.01.2024
Прокуратура подала иск в суд  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^