01 марта

29 февраля

Популярное

В улан-удэнском аэропорту взялись за площадь возле нового терминала

В улан-удэнском аэропорту взялись за площадь возле нового терминала
Общество,  Фото:страница Д. Гармаева во «ВКонтакте»
Там уже установили осветительные мачты

Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал о строительстве нового аэровокзального комплекса. В пятницу, 1 марта, подрядчик приступает к благоустройству привокзальной площади.


- Уже установлены осветительные мачты. Начинаем отгораживать секторы под работы, которые будут вестись частями, чтобы полностью не перегораживать площадь, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам руководителя воздушной гавани, всё идёт по плану. В декабре он заявил, что стройка не останавливается ни на день и весной планируется смонтировать кровлю и фасады здания.

Разработка котлована под будущий терминал стартовала в апреле 2023-го. Тогда же подрядная организация взялась за обустройство фундаментов для объектов инженерной инфраструктуры, строительство линий электроснабжения и вынос сетей из пятна застройки.

В октябре завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит на эти цели.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 «квадратов» возведут с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной, на уровне второго этажа, к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что людей подвозят на автобусах.

- Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания. Пропускная способность существующего здания – 200 человек на вылет и 250 на прилёт. В новом эти показатели удвоятся. Что касается пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний. Однако в рамках стратегии развития к 2027 году мы планируем достигнуть 1 миллиона пассажиров, – подчеркнул ранее генеральный директор «Байкала».

Помочь с возведением аэровокзального комплекса пообещали и в правительстве РФ. Михаил Мишустин, побывавший в Бурятии в конце июля, сообщил, что подписал постановление, которое поспособствует реализации этого инвестпроекта. Строительство терминала обеспечат в том числе за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и «Селенгинск». Благодаря этому аэропорт получит льготное налогообложение.
строительство Аэропорт "Байкал" благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Что сделано в Бурятии по поручению президента в здравоохранении
Что сделано в Бурятии по поручению президента в здравоохранении
Общество, 01.03.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат свет
Общество, 01.03.2024
Его не будет в течение 4 часов
В Бурятии сельчане потребовали, чтобы «микрики» до Улан-Удэ забирали их прямо из дома
В Бурятии сельчане потребовали, чтобы «микрики» до Улан-Удэ забирали их прямо из дома
Общество, 01.03.2024
Хоринцам не хочется брести на остановки по темноте и холоду
В Улан-Удэ собрались легкоатлеты ДФО и СФО
В Улан-Удэ собрались легкоатлеты ДФО и СФО
Общество, 01.03.2024
В Бурятию приехали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости
В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости
Общество, 01.03.2024
Всего оценено более 560 тысяч объектов недвижимости
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Верхнеудинске»
В Улан-Удэ «потушили» пожар в «Верхнеудинске»
Общество, 01.03.2024
В торговом центре прошли учения 
В Бурятии разыграют кубок по зимней рыбалке
В Бурятии разыграют кубок по зимней рыбалке
Общество, 01.03.2024
Соревнования состоятся завтра на Котокеле
В Бурятии посоревнуются чтецы духовной поэзии
В Бурятии посоревнуются чтецы духовной поэзии
Общество, 01.03.2024
Участниками станут прихожане в возрасте от 5 до 17 лет
«Полуголый, в маске пса»: В Бурятии северян переполошил любитель спорта
«Полуголый, в маске пса»: В Бурятии северян переполошил любитель спорта
Общество, 01.03.2024
Бегуна местные жительницы приняли за извращенца
Март в Бурятии начнётся с ветреной погоды
Март в Бурятии начнётся с ветреной погоды
Общество, 01.03.2024
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству
В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству
Общество, 29.02.2024
Региональный этап «Абилимпикс» пройдёт в апреле
Самбист Бурятии стал призёром первенства России
Самбист Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 29.02.2024
Спортсмен выиграл «бронзу» в боевом самбо
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 29.02.2024
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^