В улан-удэнском аэропорту взялись за площадь возле нового терминала

Генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал о строительстве нового аэровокзального комплекса. В пятницу, 1 марта, подрядчик приступает к благоустройству привокзальной площади.
- Уже установлены осветительные мачты. Начинаем отгораживать секторы под работы, которые будут вестись частями, чтобы полностью не перегораживать площадь, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте».
По словам руководителя воздушной гавани, всё идёт по плану. В декабре он заявил, что стройка не останавливается ни на день и весной планируется смонтировать кровлю и фасады здания.
Разработка котлована под будущий терминал стартовала в апреле 2023-го. Тогда же подрядная организация взялась за обустройство фундаментов для объектов инженерной инфраструктуры, строительство линий электроснабжения и вынос сетей из пятна застройки.
В октябре завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит на эти цели.
Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 «квадратов» возведут с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной, на уровне второго этажа, к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что людей подвозят на автобусах.
- Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания. Пропускная способность существующего здания – 200 человек на вылет и 250 на прилёт. В новом эти показатели удвоятся. Что касается пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний. Однако в рамках стратегии развития к 2027 году мы планируем достигнуть 1 миллиона пассажиров, – подчеркнул ранее генеральный директор «Байкала».
Помочь с возведением аэровокзального комплекса пообещали и в правительстве РФ. Михаил Мишустин, побывавший в Бурятии в конце июля, сообщил, что подписал постановление, которое поспособствует реализации этого инвестпроекта. Строительство терминала обеспечат в том числе за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и «Селенгинск». Благодаря этому аэропорт получит льготное налогообложение.