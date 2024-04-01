В аэропорту «Байкал» не снижают темпы обслуживания грузовых рейсов

Хотя весна для них не пиковое время

Шесть грузовых рейсов по плану обслуживает 1 апреля аэропорт Улан-Удэ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта.

«Пик грузовой программы обычно приходится на конец года, октябрь-декабрь, - написал он. - Но и сейчас воздушные суда летают активно, используя инфраструктуру нашего аэропорта, в том числе склад временного хранения таможенных товаров (СВХ)».

Дмитрий Гармаев объяснил «Байкал-Daily», что в настоящее время в улан-удэнском аэропорту соотношение приёма и выпуска пассажирских и грузовых рейсов примерно 50 на 50%.

- Но весенне-летняя навигация для «грузовиков» обычно это затишье, - подчеркнул он. - Активность увеличивается в сентябре, а пик приходится на ноябрь и декабрь, когда летят заказы на Новый год.

Как сообщал «Байкал-Daily», склад временного хранения открыли в аэропорту «Байкал» Улан-Удэ в декабре 2023 года. СХВ - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу. В аэропорту «Байкал» открыт второй такой склад в республике.



«Байкал-Daily» сообщал, что объём грузоперевозок через воздушные ворота Улан-Удэ постоянно растёт. В 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам 2023 года вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн).

