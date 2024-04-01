01 апреля

31 марта

Популярное

В аэропорту «Байкал» не снижают темпы обслуживания грузовых рейсов

В аэропорту «Байкал» не снижают темпы обслуживания грузовых рейсов
Экономика,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева

Хотя весна для них не пиковое время

Шесть грузовых рейсов по плану обслуживает 1 апреля аэропорт Улан-Удэ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта.

«Пик грузовой программы обычно приходится на конец года, октябрь-декабрь, - написал он. - Но и сейчас воздушные суда летают активно, используя инфраструктуру нашего аэропорта, в том числе склад временного хранения таможенных товаров (СВХ)».

Дмитрий Гармаев объяснил «Байкал-Daily», что в настоящее время в улан-удэнском аэропорту соотношение приёма и выпуска пассажирских и грузовых рейсов примерно 50 на 50%.

- Но весенне-летняя навигация для «грузовиков» обычно это затишье, - подчеркнул он. - Активность увеличивается в сентябре, а пик приходится на ноябрь и декабрь, когда летят заказы на Новый год. 

Как сообщал «Байкал-Daily», склад временного хранения открыли в аэропорту «Байкал» Улан-Удэ в декабре 2023 года. СХВ - это специально выделенное и обустроенное помещение, где осуществляется временное хранение товаров, перемещаемых через границу. В аэропорту «Байкал» открыт второй такой склад в республике.

«Байкал-Daily» сообщал, что объём грузоперевозок через воздушные ворота Улан-Удэ постоянно растёт. В 2023 году международный аэропорт «Байкал» обслужил 797 грузовых самолётов. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судов. Объём обработанного груза по итогам 2023 года вырос на рекордные 67% (14,5 тысячи тонн).

Аэропорт "Байкал" авиация грузоперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика, 29.03.2024
Эксперты рассказали, какие специалисты в республике зарабатывают больше всех
Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров
Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров
Экономика, 26.03.2024
Предпринимателям смогут возместить до 60% стоимости
В Бурятии открылся первый масличный завод
В Бурятии открылся первый масличный завод
Экономика, 25.03.2024
В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса
Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Экономика, 22.03.2024
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Экономика, 22.03.2024
Алексей Цыденов рассказал об итогах очередной командировки в Москву
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Экономика, 21.03.2024
Как правило, жители сами инициируют своё банкротство
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
Экономика, 20.03.2024
Подобные объекты собираются возводить каждый год

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^