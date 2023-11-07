Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры
Во время видеоконференции с представителями Минпромторга России были озвучены планы развития промышленности Забайкальского края. До 2025 года эта отрасль экономики претерпит существенные изменения.
- В 2024 году планируется поддержать региональную обрабатывающую отрасль на 100 миллионов рублей в рамках единой региональной субсидии Минпромторга страны. В 2022 году поддержано 16 промышленных предприятий. Это компании, работающие в сфере лесопереработки, литья стали, текстиля, машиностроения. И, конечно же, это в том числе и оборонно-промышленный комплекс. Общая сумма господдержки с учётом капитализации ФРП 202 миллиона рублей, - отметила и.о. министра экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.
Также в планах создание промышленных кластеров. Это предприятия агропромышленного и промышленного сектора. С помощью которых можно выстроить кооперационные связи для ускорения производства и поставок импортозамещающей продукции
Кроме этого, в перспективе – динамичное развитие промышленного туризма в Забайкалье.
- К 2025 году в проект промышленного туризма войдут ещё как минимум 25 предприятий Забайкалья – их посетят туристические группы. Планируется создать не менее 10 региональных и пять межрегиональных туров. К этому времени гости совершат 180 тысяч поездок в наш край – целенаправленно, промышленного туризма ради, - подытожила Жаргалма Бадмажапова.
Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры
Ещё два из Нижнеангарска и Таксимо
Они пользуются спросом на рынке труда, но сами стали реже искать работу
Позволить себе квартиру в аренду могут только 39% семей
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»
Это позволит осуществить новые проекты
Экономика, 03.11.2023
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели
Экономика, 03.11.2023
Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей
В минэкономразвития региона пояснили, почему
Компенсации представляют более 51 тыс человек
Экономика, 31.10.2023
Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей
Жителям республики посоветовали запасаться ими с лета
Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов
Она оказалась одной из самых высоких на Дальнем Востоке