Озвучены планы развития промышленности Забайкалья

Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры



Во время видеоконференции с представителями Минпромторга России были озвучены планы развития промышленности Забайкальского края. До 2025 года эта отрасль экономики претерпит существенные изменения.



- В 2024 году планируется поддержать региональную обрабатывающую отрасль на 100 миллионов рублей в рамках единой региональной субсидии Минпромторга страны. В 2022 году поддержано 16 промышленных предприятий. Это компании, работающие в сфере лесопереработки, литья стали, текстиля, машиностроения. И, конечно же, это в том числе и оборонно-промышленный комплекс. Общая сумма господдержки с учётом капитализации ФРП 202 миллиона рублей, - отметила и.о. министра экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.



Также в планах создание промышленных кластеров. Это предприятия агропромышленного и промышленного сектора. С помощью которых можно выстроить кооперационные связи для ускорения производства и поставок импортозамещающей продукции



Кроме этого, в перспективе – динамичное развитие промышленного туризма в Забайкалье.

- К 2025 году в проект промышленного туризма войдут ещё как минимум 25 предприятий Забайкалья – их посетят туристические группы. Планируется создать не менее 10 региональных и пять межрегиональных туров. К этому времени гости совершат 180 тысяч поездок в наш край – целенаправленно, промышленного туризма ради, - подытожила Жаргалма Бадмажапова.



