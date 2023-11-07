Они пользуются спросом на рынке труда, но сами стали реже искать работу
Представители российской платформы HeadHunter выяснили, какие специалисты были самыми востребованными в республике в октябре. В середине осени в Бурятии разместили 4800 вакансий. За год – с октября 2022-го – их число увеличилось на 42%.
Активнее всего в республике искали представителей сфер «Наука и образование» (рост сразу на 220%), «Автобизнес» (70%), «Юристы» (69%), «Управление персоналом» (57%), «Продажи и обслуживание клиентов» (56%), а также «Туризм, гостиницы и рестораны» (+52%). Снижение спроса не зафиксировали ни в одной отрасли.
При этом активность самих соискателей увеличилась только на 5%. Чаще всего по сравнению с прошлым годом на рынок труда выходили специалисты из сфер «Сельское хозяйство» (+15%), «Добыча сырья» (14%), «Наука и образование» (7%), «Строительство и недвижимость» (6%) и «Медицина и фармацевтика» (5%). Меньше резюме стало в 16 из 24 профсфер. Самый ощутимый спад произошёл в автобизнесе и туризме – на 14%.
Реже и неохотнее всего работу искали в наиболее востребованных отраслях.
- Например, спрос на рабочих вырос на 32% по сравнению с октябрём 2022-го, а резюме стало меньше на 1%. В сфере транспорта, логистики и перевозок вакансий было на 33% больше, а активность соискателей снизилась на 6%. Большой разрыв также наблюдается в продажах, – рассказала директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина.
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
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