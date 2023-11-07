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Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития «Бурятия»

Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития «Бурятия»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Это позволит осуществить новые проекты

В состав территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» включены новые участки, расположенные на территории посёлка Аршан Тункинского района и города Улан-Удэ. Их включение создаст условия для реализации новых проектов. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщила 6 ноября пресс-служба правительства России.

Речь идёт о развитии курорта «Аршан» и запуске производства металлической арматуры в столице республики. Всего в эти проекты будет инвестировано около 2 млрд рублей. 

Кроме того, расширение ТОР позволит продолжить строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Байкал».

«Байкал-Daily» сообщал, что улан-удэнский аэропорт на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года стал резидентом территории опережающего развития «Бурятия». Включение в ТОР даёт дополнительные налоговые льготы для инвестора. И тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров.

ТОР "Бурятия" Аршан аэропорт проекты

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