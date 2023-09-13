13 сентября

12 сентября

Популярное

Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»

Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Включение в территорию опережающего развития может снизить стоимость билетов для пассажиров

Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия». Соглашение на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий и генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев в присутствии главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и председателя совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Романа Троценко.

- Развитие любого региона очень сильно зависит от доступности, от логистики, от экономических и социальных связей. Развитие авиасообщения для нашей республики крайне важно. Поэтому возможность, которую даёт строительство аэропорта, раскрывает потенциал республики, даёт стимул для дальнейшего развития всей республики. И не только в сфере туризма, но и других экономических связей, - отметил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии подчеркнул, что подписанное соглашение и включение проекта строительства аэропорта в территорию опережающего развития даёт дополнительные налоговые льготы для инвестора, тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров.

Выполнение строительно-монтажных работ будет производиться в условиях действующего аэропорта, их предполагается завершить в сентябре 2024 года. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит более 6,6 тыс. кв. м, пропускная способность – 600 пассажиров в час, что вдвое выше по сравнению с нынешней пропускной способностью аэропорта.

- Мы верим, что Бурятия будет иметь цифры авиационного туризма – больше миллиона человек. Поэтому мы строим терминал, который сможет обслуживать 2 млн 200 тысяч пассажиров в год, и считаем, что мы будем видеть в ближайшее время рост туристического потока в Бурятию на уровне примерно 10% в год, - заявил Роман Троценко.

Также Роман Троценко добавил, что новый терминал будет оснащён двумя телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа пассажиров. В современной архитектуре терминала и дизайне интерьеров будет отражена солнечная природа Бурятии и Байкала, элементы национального бурятского колорита. Помимо терминала, в рамках строительства будет расширена привокзальная площадь и построены объекты вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, очистные сооружения и резервуары противопожарного тушения.

По словам Дмитрия Гармаева, льготы и преференции режима ТОР помогут реализовать проект в намеченные сроки, повысить пассажиропоток в регионе, сделать Бурятию ещё более комфортной для жителей и туристов. Проектирование и строительство терминала поддержано главой и правительством Бурятии, а также Минвостокразвития России и КРДВ.

- По соглашению с КРДВ в проект по созданию нового аэровокзального комплекса будет вложено 2,66 млрд рублей, работу получат 60 жителей Улан-Удэ, - отметил Сергей Скалий.

территории опережающего развития Бурятия аэропорт авиаперевозки Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
Экономика, 13.09.2023
Самолёты поступят в течение пяти лет
В Бурятии построят биогазовые электростанции
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 13.09.2023
Проект начнут реализовать в следующем году
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Экономика, 12.09.2023
Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 12.09.2023
Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика, 12.09.2023
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
Экономика, 12.09.2023
В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика, 12.09.2023
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
Экономика, 12.09.2023
На сегодняшний день  сформирован штаб по газификации Бурятии
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
Экономика, 11.09.2023
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика, 10.09.2023
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Экономика, 08.09.2023
По итогам прошлого года объём экспортных поставок республики составил более 2 млрд долларов США
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
Экономика, 08.09.2023
Она необходима для развития города и особой экономической зоны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^