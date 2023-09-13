Включение в территорию опережающего развития может снизить стоимость билетов для пассажиров
Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия». Соглашение на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий и генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал» Дмитрий Гармаев в присутствии главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и председателя совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Романа Троценко.
- Развитие любого региона очень сильно зависит от доступности, от логистики, от экономических и социальных связей. Развитие авиасообщения для нашей республики крайне важно. Поэтому возможность, которую даёт строительство аэропорта, раскрывает потенциал республики, даёт стимул для дальнейшего развития всей республики. И не только в сфере туризма, но и других экономических связей, - отметил Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии подчеркнул, что подписанное соглашение и включение проекта строительства аэропорта в территорию опережающего развития даёт дополнительные налоговые льготы для инвестора, тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров.
Выполнение строительно-монтажных работ будет производиться в условиях действующего аэропорта, их предполагается завершить в сентябре 2024 года. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит более 6,6 тыс. кв. м, пропускная способность – 600 пассажиров в час, что вдвое выше по сравнению с нынешней пропускной способностью аэропорта.
- Мы верим, что Бурятия будет иметь цифры авиационного туризма – больше миллиона человек. Поэтому мы строим терминал, который сможет обслуживать 2 млн 200 тысяч пассажиров в год, и считаем, что мы будем видеть в ближайшее время рост туристического потока в Бурятию на уровне примерно 10% в год, - заявил Роман Троценко.
Также Роман Троценко добавил, что новый терминал будет оснащён двумя телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа пассажиров. В современной архитектуре терминала и дизайне интерьеров будет отражена солнечная природа Бурятии и Байкала, элементы национального бурятского колорита. Помимо терминала, в рамках строительства будет расширена привокзальная площадь и построены объекты вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, очистные сооружения и резервуары противопожарного тушения.
По словам Дмитрия Гармаева, льготы и преференции режима ТОР помогут реализовать проект в намеченные сроки, повысить пассажиропоток в регионе, сделать Бурятию ещё более комфортной для жителей и туристов. Проектирование и строительство терминала поддержано главой и правительством Бурятии, а также Минвостокразвития России и КРДВ.
- По соглашению с КРДВ в проект по созданию нового аэровокзального комплекса будет вложено 2,66 млрд рублей, работу получат 60 жителей Улан-Удэ, - отметил Сергей Скалий.
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
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