07 ноября

06 ноября

Популярное

Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии

Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов ответил в прямом эфире на вопросы жителей. Он общался с населением три часа. В частности, руководитель соседнего региона рассказал, почему в Забайкалье и ещё нескольких дальневосточных субъектах такой дорогой бензин.

- Ещё в советское время вышло так, что на территориях Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и Бурятии не было ни одного нефтеперерабатывающего завода. При доставке топлива на такие расстояния – к примеру, в Забайкалье – спокойно 1000 километров промахнуть можно. В Амурской области – то же самое, – цитирует Осипова «Zab.ru». – В европейской части немыслимо даже, чтобы на такие расстояния возили моторное топливо.

По словам забайкальского губернатора, нефтеперерабатывающие заводы расположены очень плотно.

- Это, конечно, влияет на стоимость топлива. Это – родовая травма советского государственного планирования, – подчеркнул Александр Осипов.

В начале сентября депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в Бурятию – мол, у соседей он дешевле.

- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал парламентарий.
бензин цены на нефтепродукты Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Экономика, 07.11.2023
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
Экономика, 03.11.2023
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
Экономика, 03.11.2023
Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
Экономика, 01.11.2023
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
В Бурятии долги перед 145 работниками погасили благодаря прокуратуре
Экономика, 31.10.2023
Накопилась задолженность в размере более 3,6 млн рублей
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
В Бурятии усиленно думают, что делать с дикими ценами на дрова
Экономика, 30.10.2023
Жителям республики посоветовали запасаться ими с лета

В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен
Экономика, 30.10.2023
Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Эксперты порадовали водителей Бурятии зарплатой в 155 тысяч рублей
Экономика, 30.10.2023
Она оказалась одной из самых высоких на Дальнем Востоке
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
За месяц в Бурятии почти в шесть раз увеличилась задолженность по зарплате
Экономика, 27.10.2023
Своих денег не могут дождаться уже сотрудники двух компаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^