Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии









- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал парламентарий.

В начале сентября депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в Бурятию – мол, у соседей он дешевле.- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал парламентарий.

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов ответил в прямом эфире на вопросы жителей. Он общался с населением три часа. В частности, руководитель соседнего региона рассказал, почему в Забайкалье и ещё нескольких дальневосточных субъектах такой дорогой бензин.- Ещё в советское время вышло так, что на территориях Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и Бурятии не было ни одного нефтеперерабатывающего завода. При доставке топлива на такие расстояния – к примеру, в Забайкалье – спокойно 1000 километров промахнуть можно. В Амурской области – то же самое, – цитирует Осипова «Zab.ru». – В европейской части немыслимо даже, чтобы на такие расстояния возили моторное топливо.По словам забайкальского губернатора, нефтеперерабатывающие заводы расположены очень плотно.- Это, конечно, влияет на стоимость топлива. Это – родовая травма советского государственного планирования, – подчеркнул Александр Осипов.