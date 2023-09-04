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Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию

Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По его словам, автотопливо в соседнем регионе стоит дешевле 

Накануне депутат Госдумы от Забайкальского края, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв заявил в эфире ГТРК «Чита», что ради бензина жители региона ездят в соседнюю Бурятию – автомобильное топливо в республике стоит дешевле.

- Я уже говорил по этому вопросу. Почему из Петровск-Забайкальского люди ездят заправляться в Бурятию? Да потому что там дешевле. Нам надо сюда завести сети АЗС, должен прийти кто-то нормальный, хотя бы по федеральным трассам – и всё сразу станет на свои места, я вас уверяю. Уже это даст хороший толчок. Говорим об этом четыре года – с 2019-го. К сожалению, воз и ныне там, – констатировал Гурулёв.

В Бурятии тем временем продолжаются жалобы на подорожание бензина. Месяц назад растущие цены возмутили жителей тарбагатайского села Верхний Жирим – за литр АИ-92 там тогда просили 51 рубль, в то время как в Тарбагатае и в Вахмистрово – 49 рублей 75 копеек. Такая же история – в селенгинском селе Селендума.

- Хотим выяснить, почему на наших АЗС каждый раз дорожает АИ-92? Сейчас литр стоит 53 рубля. В Гусиноозёрске намного меньше. Почему такая разница с Гусиноозёрском и Улан-Удэ? – задались вопросом автомобилисты в группе «Селенга-инфо.24/7». – Почему сразу наценка на рубль? Раньше хоть копейками было.

В комитете по планированию, экономическому развитию и туризму райадминистрации заявили: на это повлиял резкий рост оптовых цен.

- Цены на нефтепродукты могут варьироваться в зависимости от той или иной ситуации, которая складывается сегодня на бирже. Повышение розничных напрямую зависит от закупочной – отсюда следует, что их сложно прогнозировать, – подчеркнули в комитете.

Там добавили, что федеральная антимонопольная служба регулярно отслеживает стоимость топлива и необоснованных наценок на бензин в районе пока не зафиксировали.

В июне больше всего автотоплива на месячное жалованье могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, а меньше всего – водители в Ингушетии и других северокавказских республиках. К такому выводу пришли эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг. Они изучили среднюю зарплату в разных регионах страны, чтобы узнать, сколько автомобильного топлива получится купить на эту сумму. В Бурятии, как выяснилось – 991 литр бензина марки АИ-92. 

В Улан-Удэ в одной из сетей заправок за литр 95-го сейчас просят 59 рублей 60 копеек. Весь прошлый год там было 50 рублей 55 копеек, а всего неделю назад – 58 рублей 60 копеек. На остальных АЗС эта же марка дешевле. 


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