«Улан-Удэ, прекрати»: В столице Бурятии продают квартиру по сумасшедшей цене





























Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ. Ранее в группе «Услышано в Северобайкальске» в «ВК» рассказали о квартире в муйском посёлке Таксимо, которую сдают по истинно космической цене – 320 тысяч рублей в месяц. Хозяева всячески нахваливали свою «трёшечку», а жители Бурятии не поверили собственным глазам. «Скорее всего, какие-то дополнительные услуги входят в эту стоимость. Наверное, глава посёлка лично приходит по утрам будить», «Это ж Таксимо – видимо, вся квартира из золота и нефрита», – веселились посетители паблика.Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.

Недавно внимание жителей бурятской столицы привлекло объявление о продаже квартиры, размещённое на одном из популярных бесплатных сайтов. Скриншот с него опубликовали в группе zloi_03 во «ВКонтакте».За двушку площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».«Улан-Удэ, прекрати! Что ты со мной делаешь?», – говорится в комментарии к записи. Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества.