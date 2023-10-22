«Из золота и нефрита»: В Бурятии нашли съёмную квартиру по космической цене

Трёшка с балконом площадью чуть более 70 квадратных метров расположена на верхнем этаже пятиэтажного панельного дома. В объявлении (которое, кстати, действительно есть в Интернете) отмечается, что все комнаты изолированные. Имеется и бытовая техника – холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, водонагреватель и телевизор.



Коммуналку хозяева включили в ценник. «Уютная, тёплая квартира. Оснащена всем необходимым для комфортного проживания. Расположена в центре – в районе железнодорожного вокзала», – нахваливают они «трёшечку».



Жители Бурятии не поверили своим глазам. «Бурятская рублёвка», – заявил один из участников группы. «Бурлёвка», – поправил его другой.



Интернет-пользователи уже несколько дней гадают, откуда такая цена. По мнению наших земляков, она абсолютно неадекватная, каким бы хорошим не было жильё. «Скорее всего, какие-то дополнительные услуги входят в эту стоимость. Наверное, глава посёлка лично приходит по утрам будить», «Там туалет с полётом на Луну – туда и обратно», «Это ж Таксимо – видимо, вся квартира из золота и нефрита», «Увидели, что вахтовики приехали работать и подняли цены», – веселятся посетители паблика.



В итоге в группе пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке написали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.

В группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» разместили любопытное объявление, опубликованное на одном из сайтов. В муйском посёлке Таксимо сдают квартиру по истинно космической цене – 320 тысяч рублей в месяц.