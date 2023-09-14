14 сентября

13 сентября

Популярное

Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье

Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье
Экономика,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
В ответ из края в республику завезут рыбную продукцию

Бурятия будет поставлять пищевую продукцию в Приморский край. Такое решение было принято в рамках сотрудничества между министерствами сельского хозяйства дальневосточных регионов. Соглашение о сотрудничестве было подписано министром сельского хозяйства РБ Галсаном Дареевым и министром сельского хозяйства Приморского края Андрем Бронцовым на ВЭФ-2023.

В числе продуктов для поставок в Приморский край: деликатесные колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия, вода питьевая, чаи из дикоросов, консервы из дикоросов, соки из облепихи, а также племенной скот, табунные лошади, зерно фуражное, семена зерновых и прочее. Всего в поставках заинтересовано 23 предприятия АПК.

Кроме того, установление сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Бурятии и Приморского края позволит реализовывать совместные инвестиционные проекты, решать вопросы материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса, расширять деловые контакты между сельскохозяйственными товаропроизводителями сторон и т.д.

Сами сельхозтоваропроизводители Бурятии в составе делегации также прибыли на Восточный экономический форум для обсуждения в индивидуальном порядке вопросов поставок говядины в Приморский край.

- Имеющаяся кормовая база Бурятии позволяет эффективно производить до 80 тыс. тонн мяса. На сегодняшний день годовые мощности по первичной переработке мяса в Республике Бурятия составляют 19,4 тысяч тонн (при односменной работе), по глубокой переработке мяса - 55 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ.

В свою очередь в Бурятию из Приморского края будет поставляться качественная рыбная продукция, в рамках соглашения подписанного с агентством по рыболовству Приморского края.
Бурятия ДФО сельское хозяйство продукты питания ВЭФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
Экономика, 14.09.2023
Большинство из них – экскаваторы и бульдозеры
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Экономика, 13.09.2023
Работа по обеспечению газом будет вестись поэтапно
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
Экономика, 13.09.2023
Включение в территорию опережающего развития может снизить стоимость билетов для пассажиров
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
Экономика, 13.09.2023
Самолёты поступят в течение пяти лет
В Бурятии построят биогазовые электростанции
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 13.09.2023
Проект начнут реализовать в следующем году
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Экономика, 12.09.2023
Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 12.09.2023
Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика, 12.09.2023
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
Экономика, 12.09.2023
В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика, 12.09.2023
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
Экономика, 12.09.2023
На сегодняшний день  сформирован штаб по газификации Бурятии
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
Экономика, 11.09.2023
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика, 10.09.2023
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^