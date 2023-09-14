Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье

Экономика, Фото: пресс-служба МСХиП РБ

В ответ из края в республику завезут рыбную продукцию



Бурятия будет поставлять пищевую продукцию в Приморский край. Такое решение было принято в рамках сотрудничества между министерствами сельского хозяйства дальневосточных регионов. Соглашение о сотрудничестве было подписано министром сельского хозяйства РБ Галсаном Дареевым и министром сельского хозяйства Приморского края Андрем Бронцовым на ВЭФ-2023.



В числе продуктов для поставок в Приморский край: деликатесные колбасные изделия, мясные консервы, говядина, кондитерские изделия, вода питьевая, чаи из дикоросов, консервы из дикоросов, соки из облепихи, а также племенной скот, табунные лошади, зерно фуражное, семена зерновых и прочее. Всего в поставках заинтересовано 23 предприятия АПК.



Кроме того, установление сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Бурятии и Приморского края позволит реализовывать совместные инвестиционные проекты, решать вопросы материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса, расширять деловые контакты между сельскохозяйственными товаропроизводителями сторон и т.д.



Сами сельхозтоваропроизводители Бурятии в составе делегации также прибыли на Восточный экономический форум для обсуждения в индивидуальном порядке вопросов поставок говядины в Приморский край.



- Имеющаяся кормовая база Бурятии позволяет эффективно производить до 80 тыс. тонн мяса. На сегодняшний день годовые мощности по первичной переработке мяса в Республике Бурятия составляют 19,4 тысяч тонн (при односменной работе), по глубокой переработке мяса - 55 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ.



В свою очередь в Бурятию из Приморского края будет поставляться качественная рыбная продукция, в рамках соглашения подписанного с агентством по рыболовству Приморского края.

