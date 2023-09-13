13 сентября

12 сентября

Популярное

В Бурятии построят биогазовые электростанции

В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 
Проект начнут реализовать в следующем году

В Бурятии будут построены биогазовые электростанции. Соответствующее соглашение о реализации в республике проекта подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор компании-инвестора Руслан Саркисов.

Подписание состоялось на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 13 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Реализация крупного инвестиционного проекта предполагает создание в Бурятии объектов по переработке органических отходов в биогаз, посредством которого вырабатывается электроэнергия, тепло, а также удобрения.

Объём инвестиций для запуска биогазовых электростанций составляет около 800 млн рублей. Срок реализации проекта – 2024 год.


биогаз электроснабжение инвестиционные проекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии построят биогазовые электростанции
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 13.09.2023
Проект начнут реализовать в следующем году
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Экономика, 12.09.2023
Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 12.09.2023
Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика, 12.09.2023
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
Экономика, 12.09.2023
В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика, 12.09.2023
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
Экономика, 12.09.2023
На сегодняшний день  сформирован штаб по газификации Бурятии
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
Экономика, 11.09.2023
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика, 10.09.2023
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Экономика, 08.09.2023
По итогам прошлого года объём экспортных поставок республики составил более 2 млрд долларов США
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
Экономика, 08.09.2023
Она необходима для развития города и особой экономической зоны
В аэропорту Москвы открылась фотовыставка о развитии ДФО
В аэропорту Москвы открылась фотовыставка о развитии ДФО
Экономика, 07.09.2023
Она приурочена к Восточному экономическому форуму
В Бурятии упал спрос на менеджеров и IT-шников
В Бурятии упал спрос на менеджеров и IT-шников
Экономика, 07.09.2023
Эксперты назвали наименее востребованные в республике профессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^