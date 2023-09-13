Проект начнут реализовать в следующем году
В Бурятии будут построены биогазовые электростанции. Соответствующее соглашение о реализации в республике проекта подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор компании-инвестора Руслан Саркисов.
Подписание состоялось на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 13 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Реализация крупного инвестиционного проекта предполагает создание в Бурятии объектов по переработке органических отходов в биогаз, посредством которого вырабатывается электроэнергия, тепло, а также удобрения.
Объём инвестиций для запуска биогазовых электростанций составляет около 800 млн рублей. Срок реализации проекта – 2024 год.
В Бурятии построят биогазовые электростанции
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