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В Бурятии обнародовали самые «дорогие» и интересные вакансии

В Бурятии обнародовали самые «дорогие» и интересные вакансии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейтинг возглавил стоматолог

Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter назвали десятку самых высокооплачиваемых вакансий, которые размещали в Бурятии в последний месяц. Всего они проанализировали более 5800 предложений о работе.

Средний размер жалованья, на которое могут рассчитывать соискатели, колеблется от 43 678 до 130 000 рублей, а в 22% объявлений зарплата начинается от 135 тысяч.

Самую высокую при этом – от 300 тысяч – предлагают стоматологу-ортопеду. Специалисту с профильным образованием предстоит проводить консультации, составлять план лечения для пациентов, работать в команде с коллегами – стоматологом-терапевтом, хирургом-имплантологом и ортодонтом, а также вести медицинскую документацию.
 
На втором месте – машинист экскаватора. От 260 000 рублей на руки может зарабатывать кандидат с удостоверением тракториста-машиниста (УТМ) категории «Е» и минимальным стажем два года. Ему, в свою очередь, оплачивают проезд, питание, проживание и обеспечивает спецодеждой.

На третьем месте – вакансия для машиниста пневмоколёсного крана (крановщика 7-го разряда). Он может зарабатывать 205 с половиной тысяч рублей в месяц. Для трудоустройства потребуется удостоверение машиниста крана и тракторные права с особыми отметками. При этом работодатель готов рассматривать специалистов с небольшим опытом, предоставляя им стажировку.

Также в топе-10 самых «дорогих» и интересных вакансий – инженер по планированию ремонтов (энергетическое оборудование) с зарплатой от 202 тысяч (до вычета налогов), начальник участка (в строительстве), начальник строительного участка ОСР (по 200 тысяч), программист 1С, дальнобойщик (от 160 тысяч), руководитель розничного направления (от 200 тысяч) и начальник участка устройства СЦБ в Таксимо (180 тысяч).
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