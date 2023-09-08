В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Она необходима для развития города и особой экономической зоны



Новую подстанцию построили в городе Байкальск Иркутской области. Это первый такой объект, возведённый на этой территории со времён запуска БЦБК, то есть с 1960-х годов. Также это самая крупная и современная подстанция, построенная «за все время существования областного государственного предприятия.



Подстанцию построили за 1,5 года в рамках инвестиционной программы. Общий объём финансирования составил 400 млн рублей. Благодаря новому объекту мощность центра питания Байкальска увеличивается в 2,5 раза. Подстанция напряжением 35 кВ будет выдавать 6 кВ для города и 10 кВ - для вновь создаваемых объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».



Как сообщил генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Афиногенов, подстанция является высокотехнологичным объектом. В частности, вакуумные выключатели отличаются высоким уровнем пожарной и экологической безопасности, большим сроком службы и низкими эксплуатационными затратами. Также используются автоматические системы учёта электрической энергии и технологического управления работы всей подстанции на основе современных цифровых систем телеизмерения и телеуправления, позволяющих в дистанционном режиме отслеживать и корректировать работу подстанции, определять места повреждений.



- Всё это значительно повышает надёжность и качество электроснабжения потребителей и обеспечивает интеграцию нового центра питания Байкальска в единую интеллектуальную систему энергоснабжения, создание которой начато в областном государственном электросетевом предприятии в рамках программы цифровизации, - заявил он.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в ближайшие годы в планах строительство подобных подстанций в посёлках Ключи Казачинско-Ленского района, Кривошапкино Киренского района и Китой Ангарского городского округа.



