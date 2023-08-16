В Бурятию завезли более 200 тонн арбузов из Казахстана

Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
В первой половине августа в Бурятию ввезли 203 тонны арбузов из Казахстана, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы и провели контроль товаросопроводительных документов.
- По результатам лабораторной экспертизы карантинных вредных организмов в импортируемой продукции не обнаружено. На бахчевые культуры оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции для реализации через торговые сети, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала года проконтролировано при импортных поставках из Казахстана всего 375 тонн яблок и арбузов, оформлено 12 актов карантинного контроля.
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора
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