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В Бурятию завезли более 200 тонн арбузов из Казахстана

В Бурятию завезли более 200 тонн арбузов из Казахстана
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
Их проконтролировали сотрудники Россельхознадзора

В первой половине августа в Бурятию ввезли 203 тонны арбузов из Казахстана, сообщили в управлении Россельхознадзора.


Сотрудники надзорного ведомства взяли пробы и провели контроль товаросопроводительных документов.

- По результатам лабораторной экспертизы карантинных вредных организмов в импортируемой продукции не обнаружено. На бахчевые культуры оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции для реализации через торговые сети, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года проконтролировано при импортных поставках из Казахстана всего 375 тонн яблок и арбузов, оформлено 12 актов карантинного контроля.

Россельхознадзор арбузы

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