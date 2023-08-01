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В Улан-Удэ выбирают лучших рационализаторов

В Улан-Удэ выбирают лучших рационализаторов
Экономика,  Фото:пресс-служба минэкономики РБ
Они поедут на всероссийские соревнования в Екатеринбурге

Лучшие специалисты по рационализации и производительности представят Бурятию на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. Так, на учебной площадке «Фабрика процессов» Улан-Удэнского авиационного завода проходит отборочный чемпионат среди подразделений предприятия. Участники соревнуются по направлениям «Оптимизация», «Рационализация» и «Инновация».

- Два года подряд команда авиазавода становилась лучшей на всероссийском кубке рационализаторов. Чтобы повторить успех уже сейчас на предприятии отбирают лучших из лучших, которые затем поедут на чемпионат в Екатеринбург, - рассказала председатель комитета по труду министерства экономики Бурятии Елена Фомина.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. В Бурятии его участниками стали 19 предприятий.

Бурятия рационализатор всероссийские соревнования

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