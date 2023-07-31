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Стартовала разработка турсхемы террпланирования макротерритории «Байкал»

Стартовала разработка турсхемы террпланирования макротерритории «Байкал»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Разработчики посещают Иркутскую область

Вопросы разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал» обсудили в Иркутской области. Эта работа проводится министерством экономического развития РФ совместно с ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ). В состав макротерритории «Байкал» входят Иркутская область и Бурятия. Проект представляет собой стратегию развития туристической отрасли двух субъектов Российской Федерации как макротерритории, объединённой вокруг Байкала, а также предложения по инфраструктурному развитию для туристических целей с дорожной картой и возможными инструментами реализации.

В адрес разработчиков первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников высказал пожелание, чтобы мастер-планирование было реализовано по территориальному принципу, с созданием новых интересных туристических продуктов и маршрутов.

- Важно обратить внимание не только на территории, расположенные на побережье Байкала, но и на другие знаковые места региона, обладающие значительным рекреационным и историко-культурным потенциалом - Качугский, Братский районы, Ангарск и другие, - сказал Руслан Ситников.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, руководитель проекта «Байкал» Даниил Веретенников на совещании рассказал, что создание турсхемы состоит из двух этапов. Это «Комплексный анализ развития сферы туризма макротерритории» и «Разработка схемы развития туризма макротерритории».

- Работа над проектом включает оценку и прогноз турпотока, решения по развитию туристической, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, моделирование гостиничного рынка, предложения по развитию всесезонных курортов, дорожную карту реализации мероприятий со сроками, стоимостью и возможными инструментами финансирования, а также рекомендации по внесению изменений в нормативную базу. В первом квартале 2024 года проект будет представлен правительству РФ, - сообщил Даниил Веретенников.

Он также отметил, что в 2022 году в рамках разработки турсхемы всей страны был проанализирован потенциал туристического развития регионов. На макротерритории «Байкал» максимально востребованы природный и круизный виды туризма. При этом большой потенциал есть и у других направлений.

Сейчас, в рамках визита в Иркутскую область, представители проектного офиса «ПроГород» посетили несколько туристических мест региона.

- Нам важно понять, какие из существующих локаций сегодня недооценены, где недостаточно развита инфраструктура и что необходимо сделать, чтобы это исправить. В частности, мы увидели значительный потенциал и пространство для межрегионального взаимодействия в развитии водного туризма. Озеро Байкал объединяет два региона, и в ходе работы над проектом можно подумать, как усилить эти взаимосвязи, - сказал Даниил Веретенников.
Иркутская область Байкал туризм

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