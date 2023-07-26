Жителей Бурятии опять удивили возросшими зарплатами



Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter рассказали, как с января по июнь 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и, в частности, в Бурятии, изменился размер зарплат.



Специалисты пришли к выводу, что жалованье в республике увеличилось примерно на 20 с половиной тысяч – аж до 70 900 рублей. Это на 41% больше, чем было в первой половине прошлого года, заявили в HeadHunter.



На Дальнем Востоке средняя зарплата, если верить исследованию, возросла за это же время на 18 тысяч (28%) – до 83 200 рублей, что на 69% больше среднероссийского показателя.





Самый высокий заработок в Бурятии, по данным hh.ru, предлагают в сфере «Высший и средний менеджмент» – 121 753 рубля. Далее идут «Домашний и обслуживающий персонал» (118 841), «Транспорт, логистика, перевозки» (116 334) и «Рабочий персонал» (110 935).



В других отраслях зарплаты скромнее – ниже ста тысяч. Менее 50 000 рублей предлагают специалистам розничной торговли, продажникам, юристам, бухгалтерам, а также в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Закупки».

