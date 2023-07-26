Каждый третий улан-удэнец готов получать зарплату «в конверте»

Мужчины соглашаются на это охотнее женщин
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что так называемую чёрную зарплату (то есть неофициально) готовы получить 33% жителей бурятской столицы – то есть каждый третий. Её 43% респондентов оказались категорически против.
Мужчины соглашаются на подобные схемы охотнее представительниц прекрасного пола (41% против 25%). Молодёжь реже принимает такие предложения. Если среди горожан, которым менее 34 лет, согласных – лишь 35%, то среди старшего поколения – уже 44%. Готовых получать жалованье «в конверте» больше среди наших земляков, зарабатывающих до 50 тысяч в месяц (45%).
Эксперты заявили, что за год они увеличились на 20 с лишним тысяч
Мужчины соглашаются на это охотнее женщин
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