Каждый третий улан-удэнец готов получать зарплату «в конверте»



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что так называемую чёрную зарплату (то есть неофициально) готовы получить 33% жителей бурятской столицы – то есть каждый третий. Её 43% респондентов оказались категорически против.



Мужчины соглашаются на подобные схемы охотнее представительниц прекрасного пола (41% против 25%). Молодёжь реже принимает такие предложения. Если среди горожан, которым менее 34 лет, согласных – лишь 35%, то среди старшего поколения – уже 44%. Готовых получать жалованье «в конверте» больше среди наших земляков, зарабатывающих до 50 тысяч в месяц (45%).