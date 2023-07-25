На неё приедут делегации из Китая и Монголии
В рамках Забайкальского внешнеэкономического форума 2023 «Новые горизонты» пройдёт первая выездная сессия ВЭФ по развитию туризма. Вместе соберутся представители министерства Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития России, агентства стратегических инициатив. Участие примут и иностранные делегации.
- Мы ждём в гости на нашей земле официальные и деловые делегации из Хулунбуира, Маньчжурии. А также Хэнтийского и Восточного аймаков Монголии. Будут присутствовать туроператоры Китая и регионов ДФО. Пленарное заседание мы посвятим теме «Российско-китайское сотрудничество: туризм как драйвер развития территорий». Забайкалье должно стать главными воротами для китайского туриста, пребывающего в Россию, – рассказала замминистра экономики региона Юлия Иванова.
Также пройдёт стратегическая сессия для предпринимателей.
- Презентуем логистическую систему региона, расскажем о потенциале образовательного туризма в крае, трансграничных платежах и многом другом, - добавила Юлия Иванова.
Сессия ВЭФ по развитию туризма пройдёт в регионе с 4 по 5 августа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 18+.
В Забайкалье впервые проведут выездную сессию ВЭФ по развитию туризма
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