В Забайкалье впервые проведут выездную сессию ВЭФ по развитию туризма

Экономика, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

На неё приедут делегации из Китая и Монголии



В рамках Забайкальского внешнеэкономического форума 2023 «Новые горизонты» пройдёт первая выездная сессия ВЭФ по развитию туризма. Вместе соберутся представители министерства Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития России, агентства стратегических инициатив. Участие примут и иностранные делегации.



- Мы ждём в гости на нашей земле официальные и деловые делегации из Хулунбуира, Маньчжурии. А также Хэнтийского и Восточного аймаков Монголии. Будут присутствовать туроператоры Китая и регионов ДФО. Пленарное заседание мы посвятим теме «Российско-китайское сотрудничество: туризм как драйвер развития территорий». Забайкалье должно стать главными воротами для китайского туриста, пребывающего в Россию, – рассказала замминистра экономики региона Юлия Иванова.



Также пройдёт стратегическая сессия для предпринимателей.



- Презентуем логистическую систему региона, расскажем о потенциале образовательного туризма в крае, трансграничных платежах и многом другом, - добавила Юлия Иванова.



Сессия ВЭФ по развитию туризма пройдёт в регионе с 4 по 5 августа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.



Возрастное ограничение: 18+.

