Запущена новая версия инвестиционного портала Бурятии

Там появились новые разделы



Запущена новая версия инвестиционного портала Бурятии. На новой платформе не только собраны все инвестиционные предложения, но и дана подробная информация о всех отраслях экономики Бурятии и её природных ресурсах, сообщил Фонд регионального развития.



- Мы переработали структуру портала, чтобы сайт был интуитивно понятным, а ко всей важной информации был доступ с главной страницы. Упростили интерфейс, преобразовали дизайн, улучшили и внесли ряд функций, повысили скорость, оптимизировали структуру, - рассказали в фонде.



Сайт включает в себя информацию о Бурятии в целом со статистическими данными, есть информация о туризме, полезных ископаемых, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте.



Создан на новом портале отдельный раздел о крупнейших действующих и планируемых к реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, горной добычи, туризма и других отраслей.



В другом разделе сконцентрировано более 30 актуальных инвестиционных предложений, с фотографиями, описанием и подробными данными на сумму от 10 миллионов рублей до четырёх миллиардов.



Среди них есть любопытные проекты - к примеру, создание этно-города мастеров «Дархан» на сумму 92 млн рублей в Иволгинском районе, строительство круглогодичного детского лагеря в городе Северобайкальск за 4 млрд рублей, проект аквапарка в Улан-Удэ за 700 млн рублей, строительство горнолыжного комплекса в Северобайкальске, создание круглогодичного детского оздоровительного центра-отделения реабилитации в Ильинке за 400 млн рублей.



Среди небольших проектов можно отметить создание птицефабрики индюков за 20 млн рублей, организацию производства консервов из мяса яка и изюбра в Окинском районе за 10 млн, организацию молочной фермы в Бичурском районе за 30 млн.



Также на портале есть информация о мерах поддержки для инвесторов, о формах государственно-частного партнёрства, инвестиционная карта Бурятии.

