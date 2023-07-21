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Запущена новая версия инвестиционного портала Бурятии

Запущена новая версия инвестиционного портала Бурятии
Экономика, 
Там появились новые разделы

Запущена новая версия инвестиционного портала Бурятии. На новой платформе не только собраны все инвестиционные предложения, но и дана подробная информация о всех отраслях экономики Бурятии и её природных ресурсах, сообщил Фонд регионального развития.

- Мы переработали структуру портала, чтобы сайт был интуитивно понятным, а ко всей важной информации был доступ с главной страницы. Упростили интерфейс, преобразовали дизайн, улучшили и внесли ряд функций, повысили скорость, оптимизировали структуру, - рассказали в фонде.

Сайт включает в себя информацию о Бурятии в целом со статистическими данными, есть информация о туризме, полезных ископаемых, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте.

Создан на новом портале отдельный раздел о крупнейших действующих и планируемых к реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, горной добычи, туризма и других отраслей.

В другом разделе сконцентрировано более 30 актуальных инвестиционных предложений, с фотографиями, описанием и подробными данными на сумму от 10 миллионов рублей до четырёх миллиардов.

Среди них есть любопытные проекты - к примеру, создание этно-города мастеров «Дархан» на сумму 92 млн рублей в Иволгинском районе, строительство круглогодичного детского лагеря в городе Северобайкальск за 4 млрд рублей, проект аквапарка в Улан-Удэ за 700 млн рублей, строительство горнолыжного комплекса в Северобайкальске, создание круглогодичного детского оздоровительного центра-отделения реабилитации в Ильинке за 400 млн рублей.

Среди небольших проектов можно отметить создание птицефабрики индюков за 20 млн рублей, организацию производства консервов из мяса яка и изюбра в Окинском районе за 10 млн, организацию молочной фермы в Бичурском районе за 30 млн.

Также на портале есть информация о мерах поддержки для инвесторов, о формах государственно-частного партнёрства, инвестиционная карта Бурятии. 
инвестиционные проекты

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