Победители примут участие в федеральном этапе конкурса
В Бурятии подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (РОВСЭ). Победители объявлены в нескольких номинациях.
В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» места распределились следующим образом:
Первое место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер министерства здравоохранения Республики Бурятия»;
Второе место - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый»;
Третье место - Автономное учреждение Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»;
Четвёртое место - Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6».
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» награждены:
Первое место - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Удэ»;
Второе место - Отдел социальной защиты по Селенгинскому району республиканского Государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения».
Также отмечены участники, занявшие первое место, как единственные участники в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
- Победители, занявшие первые места, в том числе единственные участники в номинациях, номинированы для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса РОВСЭ – 2023, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
В Бурятии названы организации высокой социальной эффективности
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