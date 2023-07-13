В Бурятии подорожали овощи, мясо и путёвки на моря

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты рассказали о том, что подорожало, а что стало дешевле



В июне потребительские цены в Бурятии по сравнению с декабрём 2022 года выросли на 2,2%. Об этом сообщили в Бурятстате.



- В том числе рост цен на продовольственные товары составил 2%, на непродовольственные товары – 2,3%, услуги – 2,1%, - отметили в органе статистики.



По данным Бурятстата, с начала года из продовольственных товаров больше всего выросли цены на овощи и фрукты – в среднем на 14,7 %. В том числе на капусту белокочанную в 2,7 раза, лук репчатый - в 2 раза, виноград – в 1,8 раз, картофель – в 1,6 раз, свеклу столовую, груши – в 1,4 раза, морковь – в 1,3 раза, чеснок – на 29,4 %, лимоны – на 28,2 %. Снижение цен произошло на огурцы свежие (на 27,1 %), апельсины (на 24,9 %), помидоры свежие (на 9,5 %), ягоды замороженные (на 6,9 %), бананы (на 2,3 %).



Мясо и птица подорожали на 4,1 %, в том числе баранина (кроме бескостного мяса) - на 23,7 %, говядина – на 10,9 %, куры охлаждённые и мороженые – на 4,9 %.



Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные подорожали на 6,5 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 4,6 %, бараночные изделия – на 3,8 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 3,1 %.



Из других продовольственных товаров наблюдался рост цен на креветки мороженые неразделанные на 27,7 %, варенье, джем, повидло – на 10,3 %, шоколад – на 9,1 %, рыбу солёную, маринованную, копчёную – на 9,0 %, консервы мясные для детского питания – на 7,9 %, напитки газированные – на 6,5 %.



Снижение цен произошло на яйца куриные, крупы и бобовые. Яйца куриные подешевели на 9 %, крупы и бобовые на 8,6 %, в том числе крупа гречневая-ядрица на 17,9 %, горох и фасоль – на 12,2 %, пшено – на 7,5 %, овсяные хлопья «Геркулес» – на 6,7 %, рис шлифованный – на 5 %, овсяная и перловая – на 2,7 %, манная – на 0,8 %.



Из других продовольственных товаров снижение цен произошло на молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности на 14,8 %, кофе - на 8,0 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 7,0 %, колбасу сырокопченую – на 6,3 %, консервы мясные – на 6 %, масло подсолнечное – на 5,2 %, рыбу живую и охлажденную – на 4,8 %.



В группе непродовольственных товаров более всего подорожали товары из группы «садоводство» – свежесрезанные цветы (на 15,2 %), «велосипеды и мотоциклы» - велосипед для дошкольников (на 14,5 %), «галантерея» - зонт (на 13,7 %), «обувь» - обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых (на 13,3 %), «ювелирные изделия» - кольцо обручальное золотое (на 12,2 %), «мебель» - кресло мягкое (на 11,3 %), «электротовары» - плита бытовая (на 11,3 %), «медикаменты» - перекись водорода (на 25,8 %), фуросемид (на 20,8 %).



Снижение цены наблюдалось на лампу энергосберегающую на 20,5 %, дрель электрическую – на 11,9 %, набор корпусной мебели – на 10,3 %, порошок стиральный – на 9,1 %, монитор для настольного компьютера – на 8,4 %, шкаф-вешалку для прихожей – на 8,3 %, пасту зубную – на 7,8 %, рюкзак для взрослых – на 7,3 %, крем детский – на 7,2 %.



Из строительных материалов наблюдалось повышение цен на доску обрезную (на 23,5 %), цемент тарированный (на 12,2 %), металлочерепицу (на 10,9 %). Снижение цен произошло на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (на 2,5 %), кирпич красный (на 2,1 %), гипсокартон (на 1,1 %), линолеум – на 0,4 %, еврошифер (на 0,2 %).



В сфере услуг более всего выросли цены на экскурсионные услуги, в том числе на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым в 2 раза.



Услуги в сфере зарубежного туризма стали дороже на 23,6 %, в том числе поездка на отдых в Египет на 38,4 %, Турцию – на 33 %, в отдельные страны Средней Азии – на 26,3 %. Цены на поездку в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 13,2 %.



В группе услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах 2* на 18,2 %, путёвок в дом отдыха, пансионатах – на 18 %, проживания в гостиницах 3* - на 13,3 %.



Кроме того, подорожали услуги по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом на 23,3 %, устная консультация юриста по семейным вопросам – на 21,2 %, пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 15,8 %, гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) – на 14,1 %, физиотерапевтическое лечение – на 13,8 %, плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг - на 13,5 %.

