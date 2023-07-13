Глава Бурятии предложил включить в список морских курортов Байкал

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Путин поручил создать федеральные круглогодичные морские курорты



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Основным вопросом обсуждения стало развитие морских курортов в России. Алексей Цыденов предложил включить в этот список развитие курортов на озере Байкал, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году в России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год.



- Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре, - подчеркнул зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.



Он отметил, что предполагается создание курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также реализация инвестпроектов на озере Байкал.



Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев: уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять порядка 30 тыс. кв. км, а протяжённость прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.



Наряду с такими курортами, как Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым («Золотые Пески России» и «Саки»), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район), предполагается создание курорта на Байкале. Здесь уже действует режим особой экономической зоны (ОЭЗ), предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд частных инвестиций.



- На территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на сегодня зарегистрировано 6 резидентов с общим объемом инвестиций 38,6 млрд рублей. Помимо проектов, расположенных на территории ОЭЗ, реализуется проект по развитию курорта «Горячинск» в рамках ТОР «Бурятия» стоимостью 1,6 млрд рублей резидентов ООО «Курорты Бурятии». Учитывая количество заинтересованных инвесторов в реализации проектов на Байкале, просим рассмотреть возможность создания морского курорта в Республике Бурятия, - обратился Алексей Цыденов.

