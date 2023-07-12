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Сбережения жителей Бурятии в банках выросли почти на треть

Сбережения жителей Бурятии в банках выросли почти на треть
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители республики придерживаются сберегательной модели поведения

К началу лета жители Бурятии хранили на текущих счетах и вкладах свыше 97 млрд рублей без учета счетов эскроу. За год эта сумма увеличилась на 30%, сообщили в Национальном банке Бурятии.

- Несмотря на то, что потребительский спрос постепенно восстанавливается, жители республики всё ещё придерживаются сберегательной модели поведения. Банковские депозиты остаются не только наиболее консервативным, но и востребованным инструментом для накопления у населения. Конечно, здесь сказывается гарантия со стороны государства: Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат сбережений в пределах 1 млн 400 тысяч рублей, — прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Она также напомнила, что банки обязаны раскрывать условия договора банковского вклада в табличной форме. И указывать в рамке на первой странице договора минимальную гарантированную ставку по вкладу. Такие требования ввёл Банк России, чтобы исключить недобросовестные практики, когда вкладчиков вводят в заблуждение. Например, акцентируют внимание на высоком проценте по депозиту и умалчивают о том, что ставка действует лишь в первые месяцы, а потом снижается.

банки вклады

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