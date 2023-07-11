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Бурятия получила статус «Прорыв года» в промышленности

Бурятия получила статус «Прорыв года» в промышленности
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Награду главе Бурятии вручил министр промышленности и торговли РФ

Бурятия по итогам рейтинга эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2022 год вошла в число лучших и отмечена наградой «Прорыв года». Награду главе Бурятии Алексею Цыденову вручил вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Произошло это в ходе промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Бурятия в 2022 году продемонстрировала наибольший рывок в развитии промышленности. Республика поднялась 26 позиций вверх и занимает на сегодняшний день 25-е место среди регионов России.

- Для нас рейтинг – не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки. Либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику, – отметил вице-премьер Денис Мантуров.
промышленное производство

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