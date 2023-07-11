Награду главе Бурятии вручил министр промышленности и торговли РФ
Бурятия по итогам рейтинга эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2022 год вошла в число лучших и отмечена наградой «Прорыв года». Награду главе Бурятии Алексею Цыденову вручил вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Произошло это в ходе промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Бурятия в 2022 году продемонстрировала наибольший рывок в развитии промышленности. Республика поднялась 26 позиций вверх и занимает на сегодняшний день 25-е место среди регионов России.
- Для нас рейтинг – не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки. Либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику, – отметил вице-премьер Денис Мантуров.
Бурятия получила статус «Прорыв года» в промышленности
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 11.07.2023
Награду главе Бурятии вручил министр промышленности и торговли РФ
Экономика, 10.07.2023
Проект запущен в рамках «Дальневосточной концессии»
Экономика, 10.07.2023
Повышение размера оплаты труда коснётся 1,2 тыс педагогов
Экономика, 06.07.2023
Это произошло впервые с марта 2022 года
До Пекина лететь 4 часа 40 минут
Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Котяков
Работы начнутся в середине июля
Он должен прийти на замену Ан-2
МРОТ вырастет в 2024 году
С начала года рост составил 9,5%
Экономика, 03.07.2023
Жители уезжают в Москву и крупные сибирские города
Экономика, 03.07.2023
Республика оказалась в рейтинге выше Иркутской области
Экономика, 02.07.2023
За год оно снизилось на 19%
Экономика, 30.06.2023
Он также обеспечит газом Бурятию и Забайкальский край
Экономика, 30.06.2023
Их производят в Улан-Удэ