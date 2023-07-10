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В ТОР «Забайкалье» построят современную котельную

В ТОР «Забайкалье» построят современную котельную
Экономика,  Фото: пресс-служба КРДВ
Проект запущен в рамках «Дальневосточной концессии»

Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» реализует проект по созданию угольной котельной мощностью 70 МВт в рамках программы «Дальневосточная концессия». Ввод котельной в эксплуатацию будет поэтапным, полностью перейти на новую котельную планируется до конца 2023 года.

- На территории посёлка Первомайский, население которого более 11 тысяч человек, ТЭЦ – единственный централизованный источник теплоснабжения, который отапливает жилищный фонд, социально-бытовые, культурно-спортивные, торговые и производственные объекты. Она эксплуатируется более 60 лет. Мощность новой котельной 70 МВт. Мы заложили в проект энергоэффективное оборудование, средства автоматизации. Она будет соответствовать всем необходимым нормам и требованиям безопасности при эксплуатации таких объектов. Оперативно ввести объект в эксплуатацию поможет инфраструктура действующей ТЭЦ: подъездной путь для выгрузки угля, водозабор и другие вспомогательные здания и сооружения, - поделился генеральный директор ООО «СПК Первомайское» Николай Спиридонов.

Новая котельная заменит изношенные мощности ТЭЦ, предотвратит аварийность систем коммунальной инфраструктуры, повысит эффективность её работы, а также снизит экологический ущерб. Для Забайкальского края это первый проект модернизации социально-значимого объекта коммунальной инфраструктуры с применением механизма господдержки.

- В рамках реализации проекта применяются сразу два механизма государственной поддержки – «Дальневосточная концессия» и заёмные средства фонда ЖКХ (Фонд развития территорий) из инфраструктурного меню. Общая стоимость проекта составляет 835 млн рублей. Благодаря реализации концессионного соглашения, срок которого – 20 лет, единовременные расходы бюджетов всех уровней будут сокращены, эффективность ТЭЦ повышена, а жители пгт. Первомайский смогут получать тепло в свои дома уже в сентябре этого года. К концу 2023 года объект будет полностью введён в эксплуатацию, - отметил исполнительный директор по проектам государственно-частного партнёрства КРДВ Алексей Токарь.

По информации пресс-службы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», на сегодняшний день резиденты ТОР «Забайкалье» - 52 компании - вложили в экономику края свыше 167 млрд рублей и создали более 6 тысяч рабочих мест, 12 проектов уже успешно запущены.
территории опережающего развития Забайкальский край

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