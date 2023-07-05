Власти Бурятии выделят очередную субсидию на ремонт храмов

Работы начнутся в середине июля



Правительство Бурятии выделит очередную субсидию на благоустройство храмов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.



- Ежегодно оказывает поддержку при строительстве, ремонте и реставрации религиозных объектов. В этом году выделяем очередную субсидию на благоустройство храмов, - написал он.



Средства будут направлены на:



- Второй этап строительства духовно-просветительского центра Иволгинского дацана



- Капремонт помещений Буддийского университета «Даши Чойнхорлин»



- Очередной этап строительства кафедрального собора в парке имени Орешкова



- Окончание ремонта древлеправославного храма Прихода в честь Святителя Христова Николы в селе Тарбагатай



- Благоустройство Байкальского дацана



- Капремонт Древлеправославной церкви в селе Куйтун Тарбагатайского района



- Обустройство входной группы Древлеправославной церкви Рождества Христова в Улан-Удэ



- Строительство ограды храмового комплекса Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг»



Работы начнутся в середине июля текущего года и завершатся до конца 2026 года.

