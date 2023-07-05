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Власти Бурятии выделят очередную субсидию на ремонт храмов

Власти Бурятии выделят очередную субсидию на ремонт храмов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы начнутся в середине июля

Правительство Бурятии выделит очередную субсидию на благоустройство храмов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

- Ежегодно оказывает поддержку при строительстве, ремонте и реставрации религиозных объектов. В этом году выделяем очередную субсидию на благоустройство храмов, - написал он.

Средства будут направлены на:

- Второй этап строительства духовно-просветительского центра Иволгинского дацана

- Капремонт помещений Буддийского университета «Даши Чойнхорлин»

- Очередной этап строительства кафедрального собора в парке имени Орешкова

- Окончание ремонта древлеправославного храма Прихода в честь Святителя Христова Николы в селе Тарбагатай

- Благоустройство Байкальского дацана

- Капремонт Древлеправославной церкви в селе Куйтун Тарбагатайского района

- Обустройство входной группы Древлеправославной церкви Рождества Христова в Улан-Удэ

- Строительство ограды храмового комплекса Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг»

Работы начнутся в середине июля текущего года и завершатся до конца 2026 года. 
православие буддизм субсидии

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