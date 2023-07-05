Работы начнутся в середине июля
Правительство Бурятии выделит очередную субсидию на благоустройство храмов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
- Ежегодно оказывает поддержку при строительстве, ремонте и реставрации религиозных объектов. В этом году выделяем очередную субсидию на благоустройство храмов, - написал он.
Средства будут направлены на:
- Второй этап строительства духовно-просветительского центра Иволгинского дацана
- Капремонт помещений Буддийского университета «Даши Чойнхорлин»
- Очередной этап строительства кафедрального собора в парке имени Орешкова
- Окончание ремонта древлеправославного храма Прихода в честь Святителя Христова Николы в селе Тарбагатай
- Благоустройство Байкальского дацана
- Капремонт Древлеправославной церкви в селе Куйтун Тарбагатайского района
- Обустройство входной группы Древлеправославной церкви Рождества Христова в Улан-Удэ
- Строительство ограды храмового комплекса Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг»
Работы начнутся в середине июля текущего года и завершатся до конца 2026 года.
Власти Бурятии выделят очередную субсидию на ремонт храмов
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