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В Бурятии дорожает минимальный набор продуктов питания

В Бурятии дорожает минимальный набор продуктов питания
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, Бурятстат
С начала года рост составил 9,5%

Цена на месячный минимальный набор продуктов в Бурятии в конце мая составила 6 313 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3,1%. Об этом сообщили в Бурятстате.

С начала же года рост составил 9,5%.

- Значительный удельный вес в структуре стоимости минимального набора в республике занимает стоимость хлеба, круп, макаронных изделий и молочных продуктов. Доля муки, хлеба, макаронных изделий, круп и бобовых в мае 2023 года составила 25,2 %. Снижение цен произошло на рис шлифованный на 4,2 % и пшено – на 0,8 %. Повышение цен наблюдалось на вермишель на 3,5 %, горох и фасоль – на 1,1 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4 %. Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в мае не изменились, - уточнили в Бурятстате.

Доля молока и молочных продуктов в структуре набора составила 22 %. При этом, по данным органа статистики, молоко и сметана слегка подорожали, а творог даже подешевел.

Овощам в минимальной продуктовой корзине отводят в среднем 21%. В мае по сравнению с предыдущим месяцем цены на белокочанную свежую капусту повысились в 1,6 раза, лук репчатый – в 1,2 раза, морковь – на 11,3 %, картофель – на 8,5 %. Цены на свежие огурцы снизились на 24,1 %.

Что касается мяса, то в стоимость набора продуктов питания входят: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлаждённые и мороженые, баранина (кроме бескостного мяса). Доля таких продуктов питания в стоимости набора составила 16,5 %.

- Из мясопродуктов наблюдался рост цен на говядину (кроме бескостного мяса) - на 3,8 %, баранину (кроме бескостного мяса) - на 3,7 %, куры охлажденные и мороженые - на 0,3 %. Цены на свинину (кроме бескостного мяса) снизились на 1,7 %, - отметили в Бурятстате.

Из других продуктов питания подорожали маргарин (на 1 %), масло сливочное (на 0,3 %), сахар-песок (на 0,2 %). Подешевели яйца куриные (на 9,0 %), масло подсолнечное (на 2,5 %), чай чёрный байховый (на 0,2 %).



цены на продукты питания Бурятстат

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