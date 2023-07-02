В Бурятии продолжается падение промышленного производства



В мае 2023-го по сравнению с маем 2022-го промышленное производство в Бурятии снизилось на 19,1%, а с апрелем этого года поднялось на 27,3%. В целом же за пять месяцев оно упало на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в Бурятстате.



В обрабатывающих производствах все показатели оказались ниже прошлогодних на 31,4%.



- При этом наибольший рост наблюдался рост в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 24,4%), в энергетическом (на 9%) и сырьевом секторе (на 4,6%), – отметили в ведомстве.



Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и металлических руд (на 1,4%) и прочих полезных ископаемых (на 19,4%), производство пищевых продуктов (на 23%), текстильных изделий (на 99,6%), одежды (на 12%) и кожи и изделий из кожи (в 2,3 раза).



Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 7%), производство химических веществ и химических продуктов (на 36,8%), резиновых и пластмассовых изделий (на 25,6%), металла, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования (на 42,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 9%), сбор и обработка сточных вод (на 22,4%) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 29,8%).

