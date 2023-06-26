Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в столице Бурятии



В агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг из ста российских городов по зарплатам в различных отраслях. В каждом из них эксперты выбрали самую высокооплачиваемую.



В Улан-Удэ, который значится на 79 месте, это оказалась «Транспортировка и хранение», где платят примерно 59 тысяч рублей в месяц. В Чите (58 место) специалисты из той же сферы получают уже 73 000. В соседнем Иркутске (29 позиция) можно «поднять» 93 тысячи в отрасли «Банки и финансовые услуги». В Москве сотрудники тех же финансовых организаций зарабатывают почти в два с половиной раза больше – 227 тысяч.



У российской столицы – первое место в рейтинге. Далее идут Мурманск и Петропавловск-Камчатский с жалованьем в 205 и 190 тысяч соответственно в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве. На четвёртой строчке – Сургут со 177 тысячами в добывающей отрасли и на пятом – Красногорск со 176 тысячами («IT и связь»).



Замыкают рейтинг Тамбов («Профессиональная и научная деятельность», 48 тысяч), Стерлитамак («Энергетика», 47 тысяч), а также Саранск, Киров и Элиста с зарплатой в 45-46 тысяч у госслужащих.

