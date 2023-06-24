На БАМе построят более двух тысяч километров вторых путей

Это повысит пропускную способность магистрали

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава РЖД Олег Белозеров 23 июня обсудили реализацию третьего этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Речь шла о перспективе до 2032 года, сообщает Минвостокразвития.

Они определили основные задачи:

- построить 277 капитальных объектов: более 2 тысяч км вторых главных путей (в основном на БАМе), а также реконструировано более 50 станций.

- привлечь частных инвесторов для развития магистралей. Уже принята концессионная инициатива на строительство Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через Амур.

Чекунков и Белозёров обсудили проект по поэтапному наращиванию объемов вывоза контейнеров с Дальнего Востока. Его реализация предусматривает строительство 19 объектов инфраструктуры – 11 станций на Транссибе для пропуска контейнерных поездов, а также контейнерных терминалов и площадок. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024-му году должна вырасти в 1,5 раза - до 180 млн тонн., а к 2032 году - до 255 млн тонн.

«Вместе с РЖД нам нужно выработать совместный подход к тому, как ускорить развитие Восточного полигона, это приоритетная для нас задача. Задействование механизмов государственно-частного партнёрства, концессионных соглашений - один из потенциальных путей ускорить эту работу, вовлечь больше капитала», - отметил Алексей Чекунков.

«В рамках третьего этапа развития Восточного полигона было бы правильно закрепить за грузоотправителями возможности и обязанности по перевозке грузов, так называемый принцип «вези или плати». Потому что мы должны четко понимать, для кого мы строим, кого мы повезём. С технической и технологической точки зрения мы это сделать абсолютно готовы», – подчеркнул Олег Белозёров.

