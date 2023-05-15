В Улан-Удэ на ремонт улицы Иволгинская потратят более 92 млн рублей











В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги на Селенгинском мосту. В эти выходные дорожники отфрезеровали старое асфальтовое покрытие. Работы велись ночью, сообщила пресс-служба мэрии.Дорогу на Селенгинском мосту обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ремонт попал участок по улице Иволгинской – от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Его протяжённость составляет 3,15 км.Ремонт дороги выполняет подрядная организация «СК Арсенал». В ближайшее время дорожники приступят к асфальтированию проезжей части. Работы будут вестись ночью, полного перекрытия дороги не будет, вместо этого будут перекрываться отдельные участки поочередно.Подрядчику предстоит заасфальтировать дорогу в два слоя, отремонтировать все примыкания, заездные карманы, тротуары и пешеходные дорожки. В завершение ремонта будет очищена и «отрегулирована» ливневая канализация, установлены все необходимые дорожные знаки.Гарантийный срок объекта – пять лет.В мэрии не сообщают стоимость ремонтных работ. Однако на сайте госзакупок «Байкал-Daily» нашёл контракт, заключенный с «СК Арсенал». Торги были проведены сразу и на ремонт дороги на улице Иволгинская, и по улице Гурульбинская. Общая стоимость заключенного контракта составила 108 млн рублей. Из них на ремонт Иволгинской – 92,5 млн, на Гурульбинскую – 16,1 млн.