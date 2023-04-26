По словам директора аэропорта, это достигается за счёт напряжённой работы всех служб
Аэропорт «Улан-Удэ» продолжает активно наращивать объёмы грузоперевозок. Как сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём Telegram-канале, с начала года до 24 апреля – почти за четыре месяца – аэропорт обработал 62 процента от прошлогоднего объёма груза за целый год. Как сообщал «Байкал-Daily», за весь 2022 год аэропорт обработал 8 955 тонн груза.
- В 2022 году аэропорт «Байкал» стал настоящей перевалочной базой для транзитных грузов из Китая. Мы обслужили 8 955 тонн груза, увеличив показатель сразу в четыре раза. В 2023 году с 1 января по 24 апреля мы уже обработали 5 560 тонн и не планируем останавливаться, - с таким позитивным настроем написал Дмитрий Гармаев.
По его словам, службы аэропорта напряженно работают, чтобы груз максимально быстро достигал точек назначения в нашей стране.
По всей видимости, к концу года аэропорт вновь поставит новый рекорд по грузоперевозках.
Аэропорт Улан-Удэ может поставить новый рекорд в грузоперевозках
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 26.04.2023
По словам директора аэропорта, это достигается за счёт напряжённой работы всех служб
Экономика, 26.04.2023
Самая высокая зарплата в республике оказалась у добытчиков полезных ископаемых
Экономика, 24.04.2023
В проект инвестировано более 6 млн рублей
За год они наценились почти на 18%
По месту их производства
48 сотрудников не увидели зарплату в положенные сроки
Все они прошли положенную проверку
В республике будут осваивать месторождения лития
Половину из них в 2023 году
В Тулунском районе прошло выездное совещание по подготовке к полевым работам и мерам господдержки
Цифры озвучили в управлении Россельхознадзора
В зоне риска находятся почти четыре десятка жилых домов
Об этом сообщило правительство Иркутской области
Все партии деликатесов прошли контроль
Экономика, 18.04.2023
Уже несколько лет аэропорт увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год