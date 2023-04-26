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Аэропорт Улан-Удэ может поставить новый рекорд в грузоперевозках

Аэропорт Улан-Удэ может поставить новый рекорд в грузоперевозках
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам директора аэропорта, это достигается за счёт напряжённой работы всех служб

Аэропорт «Улан-Удэ» продолжает активно наращивать объёмы грузоперевозок. Как сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём Telegram-канале, с начала года до 24 апреля – почти за четыре месяца – аэропорт обработал 62 процента от прошлогоднего объёма груза за целый год. Как сообщал «Байкал-Daily», за весь 2022 год аэропорт обработал 8 955 тонн груза.

- В 2022 году аэропорт «Байкал» стал настоящей перевалочной базой для транзитных грузов из Китая. Мы обслужили 8 955 тонн груза, увеличив показатель сразу в четыре раза. В 2023 году с 1 января по 24 апреля мы уже обработали 5 560 тонн и не планируем останавливаться, - с таким позитивным настроем написал Дмитрий Гармаев.

По его словам, службы аэропорта напряженно работают, чтобы груз максимально быстро достигал точек назначения в нашей стране.

По всей видимости, к концу года аэропорт вновь поставит новый рекорд по грузоперевозках.
Аэропорт "Байкал"

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