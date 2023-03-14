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Путин анонсировал дополнительное выделение Улан-Удэ 150 млрд рублей

Путин анонсировал дополнительное выделение Улан-Удэ 150 млрд рублей
Экономика, 
«Нужно регион развивать в целом», - заявил он

Дополнительно на развитие Улан-Удэ до 2030 года будет выделено 150 млрд рублей. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского авиационного завода.

- Здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась, детские сады, ясли, школы, спортсооружения, объекты культуры, - всё это должно вместе развиваться. Вот эта программа, о которой сейчас будем говорить, которую будем внедрять, потому что в целом она уже подготовлена, она как раз на это и рассчитана. Что касается Улан-Удэ, то на ближайшие несколько лет до 2030 года дополнительно на развитие города будет выделено 150 млрд рублей, - сообщил президент.

Глава государства прибыл в столицу Бурятии вечером 14 марта. Он сразу же направился на Улан-Удэнский авиазавод, работу которого высоко оценил. «Супер!» - ответил Путин на вопрос о том, как он видит предприятие. В ходе общения с работниками авиазавода был поднят ряд вопросов
Путин бюджет

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