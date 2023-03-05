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В ТГК-14 сменился генеральный директор

В ТГК-14 сменился генеральный директор
Экономика,  Фото:pixabay.com

Алексей Какаулин – менеджер с большим опытом управления текущей деятельностью крупных предприятий

C 28 февраля 2023 года исполняющим обязанности генерального директора компании ПАО «ТГК-14» назначен Алексей Какаулин. Решение о назначении принято Советом директоров, сообщает пресс-служба компании.

Решение принято акционерами, чтобы усилить стратегическое управление и контроль по важнейшим направлениям деятельности энергокомпании: надёжное и бесперебойное обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией, модернизация энергетических предприятий, развитие инфраструктуры теплоснабжения, продуманная социальная политика, повышение экологической эффективности объектов.

Председатель Совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев поставил перед новым руководителем главную задачу – сохранение накопленного годами производственного опыта трудового коллектива ПАО «ТГК-14» при строгом соблюдении социальных гарантий работников, а также обеспечение эффективности функционирования всех подразделений для повышения рыночной капитализации ПАО «ТГК-14» и успешной реализации всех стратегических направлений.

Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущий руководитель ПАО «ТГК-14» Денис Борелко был назначен на эту должность в декабре 2022 года. 

Справка:

Алексей Владимирович Какаулин – менеджер с большим опытом управления текущей деятельностью крупных предприятий, включая производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность энергетических компаний. За свой многолетний трудовой стаж занимал руководящие должности в «Читаэнерго», «Дальэнерго», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», «Дальтехэнерго». С 2016 года возглавлял блок корпоративной политики в ПАО «ТГК-14».

Последовательное совершенствование личной профессиональной подготовки в рамках общероссийских и международных программ позволяет Алексею Какаулину грамотно применять свой опыт и полученные знания в части организации взаимосвязи между всеми структурными подразделениями ПАО «ТГК-14», взаимодействия с органами государственной власти, профильными организациями и ведомствами, а также системной работы по поддержанию листинга акций энергокомпании на Московской бирже. 



ТГК-14

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